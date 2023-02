Inaugurare în stil grandios a Carnavalului de la Veneţia. Imagini cu parada impresionantă

Mii de oameni s-au adunat, sâmbătă, pe podurile şi pe malurile canalelor Veneţiei pentru a urmări parada plutitoare care a deschis Carnavalul, organizat până pe 21 februarie.

Unul dintre cele mai vechi carnavaluri din lume, a început în secolul al XI-lea ca o sărbătoare înainte de Postul Mare.

Parada de deschidere a Carnavalului de la Veneţia 2023 a fost condusă de un grup de muzicieni cu instrumente tradiţionale veneţiene.

A fost o inaugurare în stil grandios, care a început puţin după ora 20.00, lângă gara Santa Lucia şi a continuat aproximativ o oră cu un show de lumini şi culori, până la bazinul San Marco.

Parada, în frunte cu un cap mare de unicorn, a fost animată de aproximativ cincizeci de artişti, îmbrăcaţi în splendidele creaţii ale atelierelor veneţiene.

Spectacolul a pus în scenă toate simbolurile tradiţiei carnavalului lagunar, transportând publicul într-o atmosferă de sărbătoare cu iz ancestral, potrivit Ansa.

Evenimentul de două săptămâni, cu dansatori, costume şi muzică ce luminează oraşul, atrage acum turişti din toată lumea, revenind la normal după ce în timpul pandemiei a fost marcat de restricţii.

"Take your Time for the Original Signs" este tema aleasă pentru Carnavalul de la Veneţia anul acesta.

