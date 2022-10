Carmen Brumă a ajuns la tribunal. Cine a supărat-o pe iubita lui Mircea Badea: ”O reţea internaţională de escroci”

Vedeta de televiziune Carmen Brumă (45 de ani), partenera de viață a cunoscutului prezentator Mircea Badea, își caută dreptatea în instanță, ea depunând plângere penală împotriva unui grup de persoane care s-a folosit de imaginea sa.

Carmen Brumă s-a confruntat cu această problemă încă din 2019, însă abia acum a fost chemată să dea lămuriri în fața magistraților.

”O reţea internaţională de escroci îmi folosea numele, imaginea, pentru a vinde nişte produse de slăbit, cu care eu nu aveam nicio legătură, despre care habar n-aveam, nu le încercasem nicidoată.

Eu am făcut ceea ce trebuia să fac, am făcut plângere penală la momentul respectiv, am mers la televizor, am avertizat oamenii să nu cumpere pentru că în niciun caz nu sunt încercate de mine, că nu am habar despre acest lucru şi că este o înşelătorie, am scris pe paginile mele de socializare, am postat inclusiv plângerea penală şi am aşteptat ca justiţia să-şi facă treaba”, a spus Carmen Brumă, la Antena Stars.

„Am aşteptat în 2019, în 2020, în 2021 şi în 2022 până acum o săptămână, când avocatul meu a fost sunat de către poliţie, şi a fost invitat împreună cu mine să dau detalii despre această plângere penală.

Între timp, situaţia nu mai există pentru că escrocii, prin 2021, au încetat, au vândut pe spatele meu de s-au săturat şi au trecut la alte persoane publice, pentru că nu am fost doar eu în situaţia asta, sunt foarte multe persoane publice din România care au păţit lucrul acesta şi, din câte ştiu, eu sunt singura care a făcut plângere penală.

Am depus o plângere penală în 2019 şi în 2022 am fost invitată la poliţie să dau detali despre această plângere, în condiţiile în care această situaţie nu mai există", a explicat Carmen Brumă.