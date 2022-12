Jaqueline Cristian are un antrenor spaniol de 29 de ani! Merge la Australian Open având clasamentul protejat

Jaqueline Cristian s-a despărțit în urmă cu aproximativ două luni de francezul Thomas Drouet, care între timp a trecut în "tăbara" Anei Bogdan.

Jaqueline Cristian colaborează acum cu spaniolul Carlos Boluda, de 29 de ani, fost jucător de tenis.

Boluda a mai pregătit-o și pe jucătoarea spaniolă Nuria Parrizas, informează freelancer-ul Daniel Radu.

Totodată, Jaqueline Cristian va participa pe tabloul principal de la Australian Open, deși în acest moment este situată pe locul 150 WTA. Ea va beneficia de clasamentul protejat (65 WTA), care se activează în cazul unei accicentări, cum a fost cea suferită de Contesa Draculina.

