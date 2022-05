Senzaționalul Alcaraz l-a învins pe Nadal și bate la porțile Top 5 ATP. În urmă cu un an era pe locul 120!

Tânărul tenisman spaniol Carlos Alcaraz l-a învins vineri pe compatriotul său Rafael Nadal, 6-2, 1-6, 6-3, după un meci de două ore şi 17 minute, şi va fi adversarul sârbului Novak Djokovic în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.744.165 de euro.

Carlos Alcaraz, care a împlinit joi 19 ani, este locul 7 mondial şi cap de serie N.7 în competiţia din capitala Spaniei. El a devenit cel mai tânăr jucător calificat în sferturile la Madrid.

Începând de luni, Alcaraz va fi pe locul 6 ATP, în condițiile în care în urmă cu un an era pe poziția 120.

He was 120th a year ago. pic.twitter.com/UnwLuKfnqm— José Morgado (@josemorgado) May 6, 2022