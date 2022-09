Mesajul lui Nadal pentru Carlos Alcaraz, care a devenit cel mai tânăr lider ATP din istorie

Spaniolul Carlos Alcaraz, în vârstă de 19 ani, a câştigat turneul de Grand Slam US Open, învingându-l în finală pe norvegianul Casper Ruud, 23 de ani, numărul 7 ATP.

Alcaraz s-a impus cu scorul de 6-4, 2-5, 7-6 (1), 6-3, în trei ore şi 20 de minute.

Datorită acestui succes, spaniolul urcă de pe locul 4 mondial pe prima poziţie în clasamentul ATP şi scrie istorie, el devenind cel mai tânăr lider AT, la 19 ani și patru luni.

În plus, el este cel mai tânăr campion de Grand Slam după 2005, când tot la 19 ani performanţa a fost reuşită de Rafael Nadal la Roland Garros. La US Open, în 1990 Pete Sampras câştiga trofeul tot la 19 ani.

De altfel, Nadal a fost printre primii care l-au felicitat pe Alcaraz, dar și pe Casper Ruud, norvegianul ajuns pe locul doi ATP.

"Felicitări @carlosalcaraz pentru primul tău Grand Slam și pentru locul unu ATP. Este punctul culminant al primului tău mare sezon, care sunt sigur că va fi depășit!"

Great effort @CasperRuud98! very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 11, 2022