Finalistul de la US Open îl ridică în slăvi pe Carlos Alcaraz: ”Cum este posibil asta?” Legătura cu Nadal și Djokovic

Învins cu 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3 în 3 trei ore şi 20 de minute în finala US Open, norvegianul Casper Ruud a fost impresionat de spaniolul Carlos Alcaraz, adversarul său de la Flushing Meadows.

"Este impresionant ceea ce Carlos a realizat deja şi uneori greu de crezut că este doar un adolescent. Dar el este. Are 19 ani, cu patru ani mai mic decât mine. Este unul dintre acele puţine talente rare care apar din când în când în sport. Şi-a ridicat nivelul de joc când a fost nevoie. Tot meritul îi revine lui. În acelaşi timp, sunt mândru de mine. Am dat totul pe teren. Am jucat un tenis fenomenal în aceste două săptămâni. Sper să mai am o şansă de a câştiga un turneu major în viitor”, a spus el.

Ruud a afirmat că Alcaraz este un tip puternic, muncitor, care face orice este nevoie: ”Mobilitatea este una dintre numeroasele sale arme. El este foarte rapid. El poate lovi mingi ca nimeni altul. Acest sport a devenit atât de solicitant din punct de vedere fizic. Cred că Novak (Djokovic) şi Rafa (Nadal) au pus ştacheta sus pe acest aspect. Rafa, când avea vârsta lui Carlos, era la fel, recupera tot. Novak este la fel lucru, cu flexibilitatea lui. El reuşeşte să facă anumite mişcări astfel încât să te întrebi „Cum este posibil asta?” Carlos este un fel de combinaţie a celor doi. Este impresionant".

Spaniolul Carlos Alcaraz, în vârstă de 19 ani, a câştigat turneul de grand slam US Open, învingându-l în finală pe norvegianul Casper Ruud, 23 de ani, numărul 7 ATP.

Alcaraz s-a impus cu scorul de 6-4, 2-5, 7-6 (1), 6-3, în trei ore şi 20 de minute.

Datorită acestui succes, spaniolul urcă de pe locul 4 mondial pe prima poziţie în clasamentul ATP şi scrie istorie, el devenind cel mai tânăr lider ATP.