57.000 de tone de porumb ucrainean au plecat cu o caravană formată din 3 nave de la Odesa. În ce țări vor ajunge VIDEO

Plecarea celor trei nave cu cereale ucrainene de vineri dimineață, 5 august, a fost anunțată de ministrul Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov.

"La bordul celor trei nave NAVI STAR, ROJEN și POLARNET se află 57.000 de tone de porumb ucrainean, care se îndreaptă spre Turcia, Marea Britanie și Irlanda", a scris el pe Facebook.

Kubrakov a precizat că cele 3 nave de astăzi a reluat transportul maritim din portul Chornomorsk.

"Ne așteptăm ca garanțiile de securitate ale partenerilor noștri de la ONU și din Turcia să continue să funcționeze, iar exporturile de alimente din porturile noastre să devină stabile și previzibile pentru toți participanții pe piață", a subliniat ministrul.

Video by Ministry of Infrastructure of Ukraine pic.twitter.com/unyiUgY56a— Kira Rudik (@kiraincongress) August 5, 2022