Cocaină în valoare de 300 de milioane de dolari, găsită plutind pe ocean. Stupefiantele puteau aproviziona piața de profil 30 de ani

O captură record de cocaină a fost făcută în Noua Zeelandă. Autoritățile din aceasta țară spun că drogurile capturate pe mare ar fi fost suficiente pentru aprovizionarea pieței de profil pentru 30 de ani. Este vorba despre 3,5 tone de cocaină.

Drogurile au fost colectate din Oceanul Pacific. Până în prezent nu s-au făcut arestări în acest caz, potrivit dw.com.

Comisarul de poliţie Andrew Coster a declarat că cele 3,2 tone descoperite au o valoare estimată la 500 de milioane de dolari neozeelandezi (323 de milioane de dolari SUA).

Cocaina a fost lăsată la un punct de tranzit în apele internaţionale, plutind timp de şase zile la nord-est de Noua Zeelandă.

„Nu există nicio îndoială că această descoperire dă o lovitură financiară majoră producătorilor sud-americani şi până la distribuitorii acestui produs”, a declarat comisarul.

Ads

Read more and watch the video here ➡️ https://t.co/fZLdds1mto’-worth-cocaine pic.twitter.com/dnXTQZb8t4— New Zealand Police (@nzpolice) February 8, 2023