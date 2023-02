După ce a pozat în trecut dezbrăcată pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la războiul lui Vladimir Putin din Ucraina, fotomodelul Caprice Bourret (51 de ani) crede că nuditatea ar putea avea un rol important în tentativa de a pune capăt conflictului.

„Aș putea să-i trimit lui Putin o scrisoare prin care să-i promit niște poze nud dacă s-ar retrage din Ucraina. Dacă ar opri războiul, aș face asta”, a declarat modelul cu ocazia lansării unui film, la New York.

Caprice a precizat că i-ar plăcea să-i provoace dictatorului rus un atac de cord, dar se întreabă dacă președintele rus mai este în viață.

„Am auzit un zvon că e mort. Și îmi fac griji pentru înlocuitorul lui. S-ar putea să fie și mai rău”, a declarat ea.

Caprice Bourret este un fotomodel, moderatoare și actriță americană. A apărut până în prezent pe prima pagină a nenumărate reviste ca GQ, Cosmopolitan, Esquire, Vogue, Maxim și FHM. În martie 2000 a pozat și în Playboy. Ea a fost aleasă ca "GQ Magazine’s Woman of the Year" și i s-a acordat de trei ori premiul "International Woman of the Year".