Congresmanul democrat Ami Bera a fost atacat de o vulpe în timp ce se plimba în curtea Senatului american.

Incidentul a avut loc luni seară, vulpea fiind capturată ulterior.

”Nu am văzut-o şi dintr-o dată am simţit că ceva mă mușcă de picior. Am sărit şi mi-am luat umbrela”, a povestit Bera.

Despite the dustup, I hold no grudge or ill will against @thecapitolfox. Hoping the 🦊 and its family are safely relocated and wishing it a happy and prosperous future. https://t.co/ys9aifa2MN— Ami Bera, M.D. (@RepBera) April 6, 2022