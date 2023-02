Unde poți mânca două feluri de mâncare cu doar 9 lei. Supa cu găluște costă 3,6 de lei

O cantină modernă unde studenții, profesorii, dar și persoane din exterior pot lua masa la un preț modic a fost inaugurată luni, 6 februarie.

Investiția este de 1,5 milioane de euro, fonduri proprii ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Ads

Prețurile la alimente au crescut considerabil în ultimul an, însă reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” au ținut ca prețul pentru un meniu complet să rămână la nivelul celui din 2019.

Cele mai multe dintre alimente sunt achiziționate de la producători locali, din regiunea Galați-Brăila.

„Prețul cel mai jos este pentru studenți, care au 30 la sută reducere față de cost, 20 la sută reducere au angajații universității, iar cei care vin din exterior plătesc meniu întreg.

Ads

Un meniu cu două feluri bune ajunge undeva între 12-15 lei preț întreg. Suntem singura universitate din România care a păstrat prețul din 2019 pentru studenți. (…) Între timp, prețul alimentelor a crescut între 50-75 la sută, față de 2020. Este o creștere spectaculoasă”, a declarat pentru adevarul.ro prof.dr. Puiu Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos Galați.

Practic, la un meniu care are prețul întreg de 12 lei, studenții plătesc doar 8,4 lei, iar profesorii, puțin sub 10 lei.

Noua cantină are o capacitate de 180 de locuri și poate oferi, zilnic, 2.500 de porții.

„În vechea cantină de aici încăpeau doar 40-50 de persoane, iar cozile erau afară. Oamenii stăteau în frig la coadă, în soare vara, deoarece nu era loc în interior. Acum se respectă cele mai înalte condiții ingienico-sanitare, calitatea mesei, are o capacitate de 180 de locuri, are propriul sistem de răcire și încălzire, așa că nu temem că suprafața de 400 metri pătrați ar însemna un efort financiar în plus privind utilitățile. Este una dintre cele mai bine izolate clădiri din Galați”, a precizat rectorul universității gălățene.

Ads

Ce conține meniul

Potrivit meniului afișat, o ciorbă de pasăre costă 8,71 de lei (420 de grame), iar supa cu găluște costă 3,64 de lei (420 de grame). O saramură de pulpe de pui costă 11,44 lei (170 de grame), ficăței sote-5,07 lei (120 de grame), ceafă de porc la tavă 5,72 de lei (100 de grame), șnițel de pui-5,59 lei, iar piept de pui la grătar - 6.76 lei.

O porție de mămăligă cu brânză și smântână 4,81 de lei. Cartofi țărănești cu afumătură- 4,68 lei, pilaf-1,30 de lei (150 de grame), varză la cuptor - 4.94 de lei (200 de grame), piure-2,47 de lei (150 de grame).

La desert, studenții pot servi o tartă cu fructe - 6,26 lei, cremșit - 5,98 lei, prăjitura boema - 6,89 lei, tiramisu - 8,06 lei, amandina - 6,89 lei. O apă plată costă doar 2,21 de lei (50 ml).

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați este cea mai mare instituție de învățământ superior din sud-estul țării, cu peste 12.000 de studenţi.