Cântăreața de operă ucraineană Lyudmila Monastyrska a înlocuit-o pe Anna Netrebko, susținătoare a lui Putin, sâmbătă, 30 aprilie, pe scena Operei Metropolitan.

Vedeta a ieșit să se încline, învelită în steagul ucrainean, iar publicul a întâmpinat-o pe interpretă cu aplauze nebunești.

Invitația de a participa la opera „Turandot” a fost adresată cântăreței la începutul lunii martie, când a fost reziliat contractul cu propagandista Netrebko, a anununțat The New York Times.

Ads

Potrivit lui Monastyrskaya, un apel de la CEO-ul Metropolitan Opera, Peter Gelba, a luat-o prin surprindere în timp ce face cumpărături în Polonia.

El a mărturisit că se află într-o situație dificilă după ce a refuzat să coopereze cu cântăreața rusă, dar a asigurat că nu vrea să aibă de-a face cu iubitorii de genocid.

Ads

Din acest motiv, și tot pentru a atrage și mai mult atenția asupra războiului din Ucraina, Peter Gelba i-a sugerat ucrainenei să înlocuiască un coleg, propunere la care a primit inițial un răspuns negativ.

Cert este că în 2015, după o muncă obositoare la Opera Națională a Ucrainei, ea a promis să nu mai interpreteze niciodată rolul principal al lui „Turandot” din cauza „pretențiilor sale mari”.

Lyudmila Monastyrskaya a jucat la Metropolitan Opera în locul lui Netrebko

Cu toate acestea, CEO-ul a reușit totuși să o convingă și, prin urmare, aceasta a urcat pe scenă de pe 30 aprilie.

"Am fost surprinsă, dar am simțit că este important pentru mine să cânt. Am vrut să ajut în orice fel am putut", a explicat interpreta decizia ei.

Ads

Peter Gelba a asigurat că alegerea sa s-a bazat nu numai pe convingerile politice, ci și pe abilitățile vocale ale vedetei din Ucraina.

„Are o voce foarte frumoasă și incredibil de puternică. Faptul că este ucraineană este un element în plus de dreptate poetică, care, desigur, nu a trecut neobservat” a spus acesta.

Putinista Anna Netrebko nu a condamnat imediat invazia brutală a Federației Ruse în Ucraina, din cauza căreia i-au fost refuzate spectacole în Europa și Statele Unite.

Rămasă fără mijloace de existență, Netrebko a decis totuși să condamne în mod public războiul și să-și dezminte cunoștințele apropiate cu Putin și, prin urmare, a fost criticată în Rusia.