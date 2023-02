Mărturia artistei care își împarte viața între România și Turcia: ”Când am văzut câtă lume este dispărută, am înghețat de spaimă”

Otilia Bilionera este o cântăreață româncă ce petrece destul de mult timp în Turcia, atat în interes de serviciu, când susține concerte, cât și pentru relaxare, dat fiind că iubitul ei locuiește acolo.

Aceasta a povestit că fusese în țară cu doar câteva zile înainte de seismul devastator din 6 februarie și că a trăit o adevărată spaimă la început, când a aflat de dezastru, dat fiind că erau foarte multe persoane dispărute.

Ads

“Am mai prins cutremure și când am fost în Bodrum. Prietenii mei stau într-o zonă în care seismele se simt mai puțin. Sigur, și ei sunt cu adevărat îngrijorați de soarta rudelor aflate în zonele calamitate. Chiar și noi care suntem la mii de km distanță am văzut că ne-am mobilizat și trimitem ajutoare și susținere prin intermediul Guvernului.

Iubitul meu locuiește în Yalova, o zonă cu ape termale, iar acolo nu se simt cutremurele, atât de intens. Am fost îngrijorată pentru că și eu acum ceva timp am prins un cutremur în Turcia, la Bodrum. Și am fost extrem de panicată atunci. Dimineață, când m-am trezit și am văzut cât de grav este și câtă lume este dată dispărută, am înghețat de spaimă”, a declarat Otilia pentru Unica.

De asemenea, Otilia a povestit că urmează să meargă din nou în Turcia în luna mai.

Ads

”Voi ajunge în Turcia în luna mai 2023. Nu am nicio problemă să merg. Dacă e să se întâmple, se întâmplă oriunde. Până atunci sunt prinsă cu realizarea unor noi piese, voi filma și videoclipuri. Urmează o perioadă extrem de intensă din punct de vedere muzical pentru mine, pentru că în această perioadă de timp sunt foarte multe acțiuni de studio, de filmat, de fotografiat, am și câteva concerte”, a declarat artista pentru Cancan.