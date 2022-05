Lungmetrajul "Triangle of Sadness", regizat de suedezul Ruben Östlund, a fost recompensat, sâmbătă seară, 28 mai, cu trofeul Palme d'Or, la finalul celei de-a 75-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes.

Este al doilea Palme d’Or pentru Ruben Östlund, după "The Square". "Triangle of Sadness" este o satiră acidă la adresa lumii modei şi bogaţilor.

Actriţa iraniană Zar Amir Ebrahimi, care a fost nevoită să părăsească Iranul pentru Franţa în 2008, ca urmare a unui scandal sexual, a fost recompensată, sâmbătă, cu premiul de interpretare feminină pentru rolul ei din thriller-ul lui Ali Abbasi "Les nuits de Mashhad" (Holy Spider"). "În această seară am sentimentul că am avut un parcurs foarte lung înainte de a sosi aici, pe această scenă (...) un parcurs marcat de umiliri", a spus ea, mulţumind Franţei că a primit-o.

Actorul sud-coreean Song Kang-ho, 55 de ani, a câştigat premiul de interpretare masculină la Cannes pentru rolul său din "Broker/ Les bonnes étoiles" al japonezului Hirokazu Kore-Eda. Actor fetiş al compatriotului său Bong Joon-ho, şi star în filmul "Parasite", Palme d'Or 2019, el a jucat în acest film de Kore-eda un bărbat implicat într-un trafic cu bebeluşi, care va forma o mică familie în jurul lui. "Sunt foarte fericit pentru întreaga mea familie", a declarat el sobru primind premiul.

"Metronom", regizat de cineastul român Alexandru Belc, a fost premiat vineri seara pentru cea mai bună regie în cadrul secţiunii Un Certain Regard. Premiul a fost anunţat de Valeria Golino, preşedinta juriului, şi acceptat de Tudor Vladimir Panduru, directorul de imagine al filmului.

Actorii Forest Whitaker şi Tom Cruise au primit Palme d'Or de onoare la această ediţie.

Juriul internaţional a fost prezidat de actorul francez Vincent Lindon, care i-a avut alături pe actriţa şi regizoarea Rebecca Hall ("Vicky Cristina Barcelona"), revelaţia din "Millenium" Noomi Rapace, regizorii Asghar Farhadi (Grand prix 2021 cu "Un héros"), Ladj Ly ("Les misérables", prix du jury 2019) şi Joachim Trier ("Julie en 12 chapitres").

În competiţie au fost selectate: „The Almond Tree”, de Valeria Bruni Tedeschi (Franţa), „Armageddon Time”, de James Gray (SUA), „Boy From Heaven”, de Tarik Saleh (Suedia), „Broker”, de Kore-eda Hirokazu (Japonia), „Brother and Sister/ Frère et Sœur”, de Arnaud Desplechin (Franţa), „Close”, de Lucas Dhont (Belgia), „Crimes of the Future”, de David Cronenberg (Canada), „Decision to Leave”, de Park Chan-wook (Coreea de Sud), „Eo/ Hi-Han”, de Jerzy Skolimowski (Polonia), „Holy Spider”, de Ali Abbasi (Iran), „Leila’s Brothers”, de Saeed Roustaee (Iran), „Nostalgia”, de Mario Martone (Italia), „RMN”, de Cristian Mungiu (România), „Showing Up”, de Kelly Reichardt (SUA), „Stars at Noon”, de Claire Denis (Franţa), „Tchaïkovski’s Wife”, de Kirill Serebrennikov (Rusia), „Tori and Lokita”, de Jean-Pierre Dardenne şi Luc Dardenne (Belgia), „Triangle of Sadness”, de Ruben Östlund (Suedia).

Anul trecut, trofeul Palme d’Or a fost câştigat de „Titane”, regizat de Julia Ducournau.

Virginie Efira a fost maestru de ceremonie la Grand Théâtre Lumière din Cannes.

Lista câştigătorilor celei de-a 75-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes

Competiţie

Palme d’Or – "Triangle of Sadness" de Ruben Östlund

Marele Premiu - ex aequo – "Close" de Lukas Dhont şi "Stars at Noon" de Claire Denis

Premiul Juriului - ex aequo – "The Eight Mountains" de Félix Van Groeningen şi Charlotte Vandermeersch şi "EO" de Jerzy Skolimowski

Premiul pentru regie – Park Chan-wook pentru "Heojil Kyolshim/ Decision to Leave"

Premiul pentru scenariu – Tarik Saleh pentru "Boy From Heaven"

Premiul pentru interpretare masculină – Song Kang-Ho pentru rolul din "Broker" de Kore-Eda Hirokazu

Premiul pentru interpretare feminină – Zar Amir-Ebrahimi pentru rolul din "Holy Spider" de Ali Abbasi

Premiul special al celei de-a 75-a ediţii, decernat fraţilor Jean-Pierre Luc Dardenne pentru "Tori et Lokita"

Caméra d'Or – "War Horse", de Gina Gammell şi Riley Keough

Caméra d'Or menţiune specială - "Plan 75!, de Hayakawa Chie

Palme d’Or pentru scurtmetraj – "The Water Murmurs" de Jianying Chen

Menţiune specială a juriului pentru scurtmetraj – "Lori", de Abinash Bikram Shah

Un Certain Regard

Marele Premiu – "Les Pires", regizat de Lise Akoka şi Romane Gueret

Premiul Juriului – "Joyland" de Saim Sadiq

Premiul pentru scenariu – "Mediterranean Fever" de Maha Haj

Premiul pentru regie – "Metronom" de Alexandru Belc

Premiul "Coup de Coeur" – "Rodeo" de Lola Quivoron

Premiul pentru interpretare – Vicky Krieps în "Corsage" şi Adam Bessa în "Harka"

Cinéfondation

Premiul I – "Il Barbiere Complottista (A Conspiracy Man) de Valerio Ferrara

Premiul al II-lea – "DI ER" (Somewhere) de LI Jiahe

Premiul al III-lea – ex aequo – "Glorious Revolution" de Masha Novikova şi "Les Humains Sont Cons Quand ils s'empilent (Humans are dumber when crammed up together) de Laurène Fernandez

Semaine de la Critique

Marele Premiu (Grand Prix Nespresso) – "La Jauria" de Andrés Ramírez Pulido

French Touch Prize of the Jury - "Aftersun" de Charlotte Wells

Prix Fondation Louis Roederer de la Révélation – Zelda Samson pentru rolul din "Dalva"

Prix Fondation Gan à la Diffusion – "Metsurin tarina" (The Woodcutter Story) de Mikko Myllylahti

Prix Découverte Leitz Cine du court métrage - "Ice Merchants" de Joao Gonzalez,

SACD - Andrés Ramírez Pulido, autor al "La Jauría"

Quinzaine des Réalisateurs, secţiune paralelă

Premiul SACD – "The Mountain" de Thomas Salvador

Premiul Europa Cinemas Label – "One Fine Morning", de Mia Hansen-Løve

Trofeul Queer Palm, premiul LGBT, a revenit anul acesta lungmetrajului - "Joyland"