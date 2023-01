Românul care și-a recondiționat singur canapeaua ruptă: "A fost destul de ușor. Cam 4 ore a durat" / "Foarte fain, le-ai mai dat viață încă 20 de ani!" FOTO

Îngrijorați de scumpirile din ultima perioadă, mulți români amână să facă lucrări de reamenajare a casei.

Dincolo de prețurile mari, găsirea unor meseriași serioși reprezintă o adevărată provocare.

Unii se apucă singuri de lucrările care nu mai suportă amânare. Este cazul unui român care și-a reparat canapeaua ruptă, după cum a relatat în mediul online.

"Update la proiectul de zilele trecute. Am terminat de retapițat si restul.

Multe chestii vin din experiență. E prima oară când tapițez ceva așa complex, dar de cusut, croit...cu asta am exersat de când eram mic.

La canapeaua mea a fost destul de ușor, fiind compusă din mai multe "perne" paralelipipedice.

Am măsurat fiecare formă în parte (după ce am desfăcut canapeaua. Era prinsă cu suruvuri, recomand o autofiletantă, altfel e chin).

Acolo unde urma să cos am lăsat 1 cm adaos. Unde urma să capsez am lăsat 3 cm extra: 1 cm urma să fie tivit și cei 2 ce rămâneau mă ajutau să trag de material, să îl tensionez și apoi să îl capsez de dedesubtul fiecărei forme.

Eu am surfilat toate marginile materialului, deoarece am observat că în general materialele de tapiserie se deșiră foate ușor. Din păcate mașina de surfilat e scumpuță, una de amatori cum am eu e cam 1000-1200 de lei.

Mașina de cusut găsești mai ieftină, eu am un Heavy Duty de la Singer, a mers fără nicio problemă.

Pentru cusătura principala am folosit ață pentru piele, deoarece e mult mai rezistentă.

Mare atenție la tiparul materialului și cum plănuiești să îl așezi. E foarte plăcut când peste tot e orientat la fel. Și mare grijă la cusut: eu în trecut am greșit de multe ori, am cusut pe dos, invers.

Ca și capsator folosesc un capsator manual metalic de la Stanley. E foarte bun.

Cam atât îmi vine acum în minte. E posibil să îmi fi scăpat chestii pe care le fac din instinct. Am tot făcut în trecut cămăși, pantaloni, poșete, etc.

Buretele l-am păstrat, încă era bun. Doar materialul vechi se rosese îngrozitor, mai ales în ultimii trei ani, stând mult acasă", a scris acesta pe Reddit.

"Cam 4 ore a durat pentru cele două saltele. Cu tot cu montat canapeaua la loc.", a adăugat bărbatul

În comentarii, mai mulți și-au exprimat admirația.

"Foarte fain, le-ai mai dat viață încă 20 de ani!"

"Arată foarte bine!"

"Felicitări, maestre!".