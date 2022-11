Poveste fabuloasă la Mondial. Fanii care au ieșit după bere și au ajuns la palatul șeicului: ”Erau lei, de toate”

Campionatul Mondial din Qatar e unul atipic din toate punctele de vedere, drept dovadă stând și povestea fascinantă relatată de doi suporteri britanici.

Fani ai grupării Everton, Alex și John, susțin că au ieșit în Doha în căutare de bere (care e interzisă pe stadioanele Cupei Mondiale), dar s-au întâlnit cu un fiu de șeic, care i-a dus la un palat impresionant.

”Aseară ne-am întâlnit cu unul dintre fiii șeicului și ne-a dus la el la palat. Ne-a arătat împrejurimile, erau lei, de toate. Ne-am simțit extraordinar”, a povestit John, pentru Talk Sport.

”Ieșisem în oraș să căutăm bere și ne-au spus ”Rezolvăm noi cu berea!”. Așa că ne-am urcat în mașina lor și am ajuns la un palat imens. Fiul șeicului ne-a arătat maimuțele și păsările lui exotice. A fost o nebunie”, a completat Alex.

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys exotic birds!” 🐒

These England fans are out in Qatar you HAVE to listen to their story! 🤣#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022