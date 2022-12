Povestea românului care a compus imnul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar

Un român a compus imnul Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar.

Tudor Monroe are 24 de ani, este din Zărnești, Brașov, dar locuiește de ani buni la Londra.

Melodia "Ezz Al Arab", cu influente orientale este compusă chiar de compozitorul român.

Tânărul a povestit cum a început colaborarea cu forul fotbalistic internațional.

"Într-o zi, chiar cei de la FIFA au intrat în contact și au spus trebuie să vii la studio, lucrăm la piesa Campionatului Mondial de Fotbal și am vrea să încerci. În două ore am ajuns la studio și în următoarele două ore aveam primul draft, primul demo, cu jumate din voci trase, după care partea de finalizare a durat. Am avut sesiuni și în Londra și în Dubai unde am avut mai multe studiouri închiriate de ei. Oamenii au știu că sunt foarte specializat în genul ăsta de sound și au spus da, trebuie să îi dăm o șansă.

M-am gândit la audiență și la target și m-am gândit cum le dăm o piesă care să se muleze exact pe ce caută ascultătorii, cum imităm atmosfera de pe teren într-o piesă, pentru oamenii care nu sunt pe teren, să poată să simtă același vibe de acasă. Este prima piesă din istoria FIFA și a competițiilor de genul ăsta în care o piesă cu un artist din Orientul Mijlociu lansează o piesă full în arabă", a povestit Tudor Monroe, potrivit brasov.net.

Piesa compusă de tânărul compozitor român va deschide finala Mondialului dintre Argentina și Franța.

Melodia este cântată de artistul egiptean Wegz, unul dintre cei mai influenți interpreți din Orientul Mijlociu.

"O să plec în Qatar astăzi și abia aștept să ne bucurăm toți împreună. Acolo o să și dau play la piesă, de pe scena din Qatar, la deschiderea finalei, pe 18. Sunt foarte fericit și recunoscător că băieții au avut încredere în mine și că împreună am pus la cale produsul ăsta", a mai spus Tudor Monroe.