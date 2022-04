Care sunt grupele Campionatului Mondial de fotbal. Cu cine vor juca Messi, Ronaldo și Mbappe. Meci istoric între SUA și Iran

S-au tras la sorți, la Doha, grupele Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, ediție ce se va desfășura în perioada 21 noiembrie - 2 decembrie 2022.

Messi se va duela cu Lewadonwski pentru calificare în optimile de finală. Cristiano Ronaldo va juca împotriva lui Cavani și Luis Suarez în faza grupelor.

Meciul de deschidere va fi Qatar - Ecuador.

Cel mai tare meci din grupe va fi Spania - Germania.

Iată grupele:

GRUPA A

Qatar

Ecuador

Senegal

Olanda

GRUPA B

Anglia

Iran

SUA

Play - off Europa: Ucraina vs Scoția vs Țara Galilor

GRUPA C

Argentina

Arabia Saudită

Mexic

Polonia

GRUPA D

Franța

Play - off intercontinental: Peru vs Australia / Emiratele Arabe Unite

Danemarca

Tunisia

GRUPA E

Spain

Play - off intercontinental: Costa Rica vs Noua Zeelandă

Germania

Japonia

GRUPA F

Belgia

Canada

Maroc

Croatia

GRUPA G

Brazilia

Serbia

Elveția

Camerun

GRUPA H

Portugalia

Ghana

Uruguay

Coreea de Sud