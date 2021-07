Jose Mourinho, primit la Roma ca un superstar VIDEO

Antrenorul portughez a ajuns la Roma, pentru a da startul pregatirilor la noua sa echipa.

Jose Mourinho a fost asteptat la aeroport de sute de fani ai celor de la AS Roma, care i-au facut o primire galagioasa.

Portughezul a luat repede un fular al echipei romane si l-a fluturat pe geam pentru a le face pe plac suporterilor.

Mourinho vine la o echipa, AS Roma, care in ulimii ani a stat in umbra celor de la Juventus sau Inter.

Portughezul ar urma sa joace si un amical cu echipa antrenata de Adrian Mutu, FC U Craiova.