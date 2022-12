Eșec pentru CFR Cluj în ultima etapă din 2022. "Am fost penibili"

Mario Camora, căpitanul echipei CFR Cluj, a fost supărat pe coechipierii săi după înfrângerea suferită marţi seara, acasă, cu FC Hermannstadt.

”Azi am fost cu toţi penibili, nu am ţinut de minge. Nu am fost bine de la început de meci, am avut poate una sau două ocazii. Ei s-au apărat foarte bine, au stat bine tactic, dar eu cred că au avut mai multă dorinţă de victorie.

Acum o să avem două meciuri grele şi trebuie să învingem ca să mergem pe primul loc. Însă pe primul loc trebuia să trecem în seara asta, nu la următorul meci. E vina noastră, trebuie să ne asumăm asta!”, a declarat Camora.

Formaţia CFR Cluj a pierdut, marţi, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa echipei FC Hermannstadt, în ultimul meci al anului din Superligă.

CFR Cluj încheie anul 2022 pe locul 2.