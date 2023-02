Tenismena Camila Giorgi din Italia (68 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de 250 de puncte Merida Open din Mexic cu un rezultat șocant, împotriva unei foste câștigătoare de Grand Slam.

Astfel, Camila Giorgi a spulberat-o în 48 de minute, scor 6-0, 6-0, pe americanca Sloane Stephens (41 WTA), campioana de la US Open din 2017.

Este pentru prima dată în cariera Camilei Giorgi (considerată de mulți cea mai sexy tenismenă din circuitul WTA) când italianca reușește un ”bagel”, în timp ce pentru Stephens e primul eșec la un asemenea scor umilitor.

Camila Giorgi posted her first double bagel on the WTA Tour in Friday's Merida Open quarterfinals. 🥯🥯

On the flip side, Sloane Stephens suffered her first 6-0, 6-0 defeat at all professional levels.https://t.co/BxnQSx1VbZ— TENNIS (@Tennis) February 25, 2023