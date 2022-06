Cameron Diaz revine în cinematografie, după o pauză de opt ani! Cu cine va juca în noul ei film

Cameron Diaz revine în atenţia publicului, după ce anunţase în urmă cu câţiva ani că se retrage din lumea filmului, pentru a juca într-o nouă peliculă.

Aceasta este intitulată "Back in Action", iar actrița va juca alături de Jamie Foxx.

Actorul şi muzicianul american a făcut anunţul într-o postare pe reţelele sociale, publicând o convorbire telefonică între el şi Diaz.

Această întoarcere în lumea filmului vine pentru actriţă la opt ani după ce cei doi au apărut împreună în ultima producţie în care a jucat vedeta - un remake din 2014 al peliculei "Annie", în care Diaz o interpretează pe Miss Hannigan.

Actriţa, în vârstă de 49 de ani, a declarat că este în acelaşi timp "neliniştită" şi "entuziasmată" de revenire.

În timpul aceleiaşi convorbiri telefonice, Foxx, recompensat cu un Oscar pentru interpretarea cântăreţului american de soul Ray Charles în 2004, a pus-o în legătură pe Diaz cu vedeta fotbalului american Tom Brady pentru a-i oferi câteva sfaturi cu privire la lansarea unei reveniri în forţă.

Diaz a debutat în comedia "The Mask" din 1994, alături de Jim Carrey, şi a devenit una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood.

Actriţa este cunoscută pentru interpretarea sa din comedia romantică "There's Something About Mary", pentru care a fost nominalizată la Globul de Aur, precum şi pentru filme precum "Charlie's Angels" şi "The Holiday".

Ea şi-a confirmat oficial retragerea din actorie în 2018, însă a dat de înţeles anterior că va face un pas înapoi.

În decembrie 2019, Diaz şi soţul ei, Benji Madden, chitaristul trupei Good Charlotte, au salutat venirea pe lume a unei fetiţe prin intermediul unei mame surogat.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION - our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb— Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022