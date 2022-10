SUA somează România să modifice urgent un proiect al Camerei de Comerț: ”Eclipsează împlinirea unui sfert de secol de Parteneriat Strategic”

Institutul de Diplomație și Drepturile Omului din Statele Unite (USIDHR) a solicitat Parlamentului României miercuri, 19 octombrie, să respingă un proiect de lege modificat al Camerei de Comerț, atrăgând atenția că, în forma propusă, încalcă dreptul la libertatea de asociere și la securitatea afacerilor în țara noastră.

Potrivit modificărilor, Camera Națională de Comerț și Industrie (CCIR), o entitate privată neguvernamentală, ar primi autoritatea de a impune cotizații obligatorii de membru întreprinderilor, precum și puterea de a închide camerele de comerț bilaterale, afacerile comune, consilii și orice asociație de afaceri care nu respectă înregistrarea într-un ”Registru național” auto-realizat, relatează newsbv.ro

Îngrijorări în acest sens au fost exprimate și de alte organizații internaționale, precum Camera de Comerț Americană din România (AmCham), care a reclamat că noua legislație ar consolida puterea în cadrul CCIR și ar reduce semnificativ autonomia altor asociații de afaceri din regiune.

”Proiectul încalcă Constituția României”

”Este într-adevăr regretabil că, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la Parteneriatul Strategic al României cu Statele Unite ale Americii, un proiect de lege privind mediul asociativ - care a trecut de Senatul României și se bazează pe o expunere de motive ambiguă a Camerei Comerțul și Industria României (CCIR) - eclipsează împlinirea unui sfert de secol de Parteneriat.

Proiectul de lege menționat reprezintă o încălcare clară a Constituției României, precum și a tratatelor internaționale la care România este parte, precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice. În plus, este contrar principiilor fundamentale pe care se bazează Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, și anume democrația, statul de drept și respectarea drepturilor omului. Prin urmare, solicităm Parlamentului României să respingă în totalitate acest proiect de lege”, se arată în comunicatul US Institute of Diplomacy and Human Rights.

”Ne exprimăm încrederea că Parlamentul României, prin Camera sa decizională și Camera Deputaților, nu va adopta modificările legislative în cauză sub forma proiectului de lege care a fost votat de Senatul României. Credem că aceste schimbări ar fi în detrimentul statului de drept și democrației din România și ar crea un precedent periculos pe care nicio altă țară din lume nu-l are. Îndemnăm Parlamentul să respingă acest proiect de lege și să lucreze în schimb pentru a menține statul de drept și a proteja valorile democratice fundamentale, în care asociațiilor de afaceri și camerelor de comerț bilaterale li se permite exercitarea liberă a libertății lor de asociere”, mai precizează sursa citată.