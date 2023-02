Cum a fost jefuită Camelia Potec în parcarea unui mall: ”Lucrurile de valoare le-au cam ratat”. Ce s-a întâmplat la poliție

Fosta sportivă Camelia Potec, preşedinta Federaţiei Române de Nataţie, a anunţat, sâmbătă, în social media, că a avut parte de o experienţă neplăcută la Barcelona, unde i s-a spart maşina şi i s-au luat din bagaje.

“Jefuită la Barcelona”, a scris Potec pe o imagine postată pe Instagram Stories, în care apare maşina cu geamul spart. “Au distrus maşina închiriată. Sunt bine... mi-au furat doar o parte din bagaje.. Plus stresul, declaraţiile la poliţie şi...”, a precizat fosta sportivă pe altă imagine. “Cel mai important lucru: sunt bine, vreau acasă mai repede!”, a adăugat ea.

Ulterior, Camelia Potec a oferit detalii despre ceea ce i s-a întâmplat.

”Într-o parcare la mall, între 8 şi 9 seara. Au luat ce au prins. Probabil că nu au apucat să ia tot. Ce au prins cu o mână. Mi-au luat un ghiozdan, nişte plase de cumpărături cu nişte alimente, nişte plase de cumpărături cu haine. Şi cam atât.

Aveam şi laptopul şi erau şi alte acte, dar erau pe bancheta din spate. Lucrurile de valoare le-au cam ratat. În fugă, au spart portbagajul, geamul din spate. Poliţia nu se deplasează în astfel de evenimente.

A trebuit să caut o secţie de poliţie, era vineri seară. Toate secţiile de poliţie erau închise până luni şi era una singură deschisă. Toate cazurile se adunau acolo şi am rămas şocată când am văzut toate cazurile.

Eu m-am dus cu maşina fără geam, cu parbrizul spart m-am plimbat prin Barcelona vreo 40 de minute. Unui alt coleg, chiar unui antrenor, i s-a furat telefonul în timp ce mergea prin stradă.

Nu mă aşteptam ca în parcarea unui mall, cu pază şi video, să poată să spargă o maşină. A fost o parcare subterană, am şi plătit tichet.

Eu am fost educată, ca în momentul în care se petrece o infracţiune, nu am atins nimic în afară de volan. Era vineri seară şi eram singură. Am luat lecţii de autoapărare şi iau în calcul să mă specializez mai mult”, a spus Camelia Potec, potrivit AS.ro.