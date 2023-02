Cresc nemulțumirile șefilor de federație. Camelia Potec: "Nu este un buget cu care să putem termina anul"

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), Camelia Potec, a declarat pentru AGERPRES că bugetul pe 2023 va ajunge doar până în luna august şi va fi nevoie de o suplimentare pentru acoperirea ultimelor luni.

Ads

Ministerul Sportului a alocat FRNPM un buget de 6,48 milioane de lei, al doilea ca mărime între federaţiile sportive din ţară, cu o creştere de circa 600.000 lei faţă de cel din 2022 (5,8 milioane de lei).

Elisabeta Lipă a amuțit când a văzut bugetul la canotaj pe 2023: "Parcă toate visele ni s-au spulberat"

"Ce putem să spunem este că, bineînţeles, cererea noastră a fost mult, mult mai mare. Bugetul este cu aproximativ 600.000 de de lei mai mult decât la începutul anului anului trecut şi putem să spunem că, aşa cum a fost şi anul trecut, până în luna august inclusiv am putea să ne să ne descurcăm, având în vedere că avem mai puţine competiţii în această vară.

Dar nu este un buget cu care să putem termina anul, bineînţeles, ştiind că este un an preolimpic şi sunt multe cantonamente acum. Noi am încheiat anul trecut cu un buget cheltuit de nouă milioane de lei, pentru că s-au mai făcut suplimentări pe parcursul anului.

Noi am pornit anul cu 5,8 milioane lei şi foarte multe federaţii au pornit cu o sumă, dar apoi au mai primit la suplimentare. Unii au primit de două ori, de trei ori, alţii au primit o dată şi sumele la final au fost diferite. Acum avem un buget un pic mai mare ca anul trecut de la început, ne vom descurca cu această sumă pentru că în vara aceasta avem competiţii mai puţine la care participăm, dar vom avea nevoie de o suplimentare din toamna anului acesta", a spus Camelia Potec.

Fosta înotătoare a explicat că în absenţa unui buget adecvat nu se pot dezvolta şi celelalte discipline ale FRNPM, precum înotul sincron sau înotul în ape deschise.

Ads

"Noi am cerut mai mult, pentru că nataţia la nivel mondial înseamnă şase sporturi, la nivelul nostru naţional înseamnă cinci, pentru că nu avem polo, dar avem şi pentatlon modern şi noi reprezentăm şase sporturi. Avem nevoie de buget mai mare pentru a dezvolta şi înotul sincron în România, care are un cost foarte mare de dezvoltare şi de achiziţie a materialelor, plus anumite bazine, plus anumite costume, antrenori şi aşa mai departe. E un lucru pe care nu putem să-l facem şi tot încercăm să îl facem an de an şi cerem buget pentru acest lucru. Nu reuşim să dezvoltăm înotul sincron, am dezvoltat foarte puţin înotul în ape deschise tot aşa, pentru că n-am reuşit şi n-am avut buget suficient pentru a face acest lucru în decursul anilor trecuţi şi am dezvoltat câte puţin în fiecare an. Nici 2023 nu o să aducă probabil o mai mare dezvoltare la înot sincron pentru că nu avem buget suficient", a precizat Potec.

Ads

FRNPM a avut un an de excepţie în 2022, cu o salbă impresionantă de medalii la toate competiţiile, de la juniori la seniori, dar creşterea de buget a fost doar de 600.000 de lei, conform noului sistem de acordare a finanţărilor pus la punct de Ministerul Sportului.

"Bineînţeles că ne interesează şi pe noi cum s-a făcut acest calcul. Nu ştiu cât au primit colegii mei, nu ştiu cum s-a făcut această împărţire. Treaba noastră este să facem toată partea această birocratică care este cerută, să ne ocupăm de sportivii noştri, pentru că e un an foarte important. Vom vedea de unde reuşim să aducem şi venituri proprii ca să acoperim toate cererile pentru programele pe care deja le-am continuat şi mergem pe drumul corect, înainte. Nu vrem să întrerupem nimic nici la pregătire, nici să tăiem din ceea ce am oferit până acum sportivilor noştri şi va trebui să găsim soluţii acum. Nu avem decât să mergem la o discuţie la minister, să ni se explice aceste lucruri, dar momentan trebuie să avem un contract de finanţare ca să nu ne blocăm. Noi sperăm în fiecare an să avem buget mai mai mare şi dacă vă uitaţi, în anul 2013, când am venit la federaţie, bugetul era sub două milioane de lei. Noi am crescut câte puţin în fiecare an datorită performanţelor pe care le-am avut de la an la an şi sper ca într-o bună zi să ajungem şi noi la un buget măcar de, nu ştiu, 12-13 milioane de lei, ăsta ar fi un buget normal de funcţionare", a adăugat Camelia Potec.

FRNPM va organiza în decembrie Campionatele Europene de înot în bazin scurt pentru seniori la Otopeni şi Camelia Potec aşteaptă încheierea formalităţilor pentru a şti pe ce sprijin se poate baza de la autorităţile române.

"Avem o cerere de finanţare pentru excelenţă pentru organizarea Campionatelor Europene, pe care suntem obligaţi să le facem pentru că ni s-a acordat această organizare în luna luna decembrie şi aşteptăm cu mare mare interes şi suma, sprijinul pe care îl putem avea de la minister pentru aceste Campionate Europene. Noi ar trebui deja din martie-aprilie să începem pregătirea. Bineînţeles că prioritar era şi pentru activitatea noastră bugetul de finanţare pentru pregătire şi competiţii, activitatea noastră curentă de zi cu zi şi aşteptăm să vedem dacă aceste contracte se semnează astăzi. După care, bineînţeles, în luna februarie aşteptăm cu mare interes cererea de finanţare şi sperăm să se întâmple acest lucru în februarie, ca să putem să pregătim din timp Campionatele Europene. Ştiu că decembrie poate părea departe, dar fiind un Campionat European de seniori, toate procedurile trebuie începute cu 2-3 luni înainte, pentru că noi deja din vara acestui an trebuie să începem înscrierile şi bineînţeles să avem toate detaliile, de la hoteluri, cazări, mese, la transport, totul trebuie să fie deja pus la punct şi ştim cu toţii că procedurile de licitaţie pot dura câteva luni'', a precizat fosta înotătoare.

Campioana olimpică de la Atena a precizat că suma necesară acoperirii găzduirii CE de seniori se ridică la patru milioane de euro şi în funcţie de susţinerea guvernamentală, suma poate fi acoperită şi din sponsorizări.

"Suma e destul de de mare. Am făcut cererea de finanţare, aşteptăm să vedem suma pe care o primim de la stat. În funcţie de asta vedem ce nevoie mai avem în plus pentru a merge către partenerii privaţi. Este vorba de patru milioane de euro, dar numai taxa de organizare este aproape un milion de euro. Nataţia este un sport foarte practicat, chiar dacă sumele acestea pot părea imense pentru noi, pentru România, lupta este foarte acerbă şi există interes de a organiza un Campionat European sau Mondial din partea multor ţări. De aceea şi noi am avut nevoie de aproximativ cinci ani în care să promovăm România ca o posibilă candidată pentru organizare a unor Campionate Europene şi să dovedim că am fi în stare. Am dovedit anul trecut prin organizarea celor două Campionate Europene de juniori, înot şi sărituri în apă, şi de aceea am primit organizarea acestui Campionat European de seniori în bazin scurt" a spus Camelia Potec.