Valurile de căldură tot mai frecvente din Europa pun în pericol sănătatea organismului

Schimbările climatice globale au produs deja efecte vizible asupra mediului, pe care oamenii de știință le-au semnalat în trecut. Ghețarii s-au micșorat, flora și fauna s-au modificat, iar valurile de căldură au devenit mai lungi și mai intense.

Franța s-a confruntat cu un val de căldură intens în acest weekend, temperaturile atingând 43.4°C în Sud-Vestul țării, la Pissos. Specialistul în temperaturi extreme, Maximiliano Herrera, a descris acest val de căldură într-o postare pe Twitter ca fiind “catastrofic” prin intensitatea sa. În Catalonia, Spania, valul de căldură a provocat incendii de pădure pe o suprafață de aproximativ 1000 de hectare. Astfel de incendii au izbucnit și în Portugalia și Italia. Se preconizează că în Franța, căldura se va diminua și se va muta către Germania, însă Spania, Polonia și Austria vor avea în continuare temperaturi anormal de ridicate.

Valurile de căldură cresc riscul anumitor afecțiuni medicale

Căldura excesivă a fost corelată cu multiple afecțiuni, cum ar fi insuficiența cardiovasculară și renală, hipertensiunea arterială, astm și scleroză multiplă. În plus, s-a descoperit că dăunează organelor și celulelor, precum și ADN-ului uman și că afectează, de asemenea, funcțiile motorii ale organismului, duce la perturbarea somnului și este legată de mai multe cazuri de crime, anxietate, depresie și sinucidere.

Temperaturile crescute influențează multiplicarea alergiilor

Conform unui studiu publicat luna aceasta, criza climatică reprezintă o provocare majoră pentru sănătatea umană și amenință să pună în pericol progresul medical realizat în ultimele decenii. Se pare că valurile de căldură tot mai intense și din ce în ce mai frecvente și scăderea calității aerului cresc mortalitatea de orice cauză. Încălzirea climatică modifică ecosistemele și favorizează invaziile biologice ale speciilor care tolerează mai bine căldura și seceta. Pentru că profilurile agenților patogeni se schimbă, transmiterea și răspândirea bolilor transmise prin purtători sunt în creștere. Răspândirea ambroziei în Europa creează noi surse de polen, care cresc expunerea la alergeni. În plus, vremea mai caldă, în special în combinație cu poluarea aerului și nivelul crescut de CO2, schimbă producția și alergenitatea polenului.

Schimbările climatice pot duce la izbucnirea pandemiilor

Factorii care accelerează schimbările climatice cresc și riscurile de pandemii, cum ar fi cea de SARS-CoV-2, prin distrugerea habitatelor naturale și a diferitelor specii de plante și animale.

Inundațiile pot duce, printre altele, la o expunere crescută la mucegaiuri și acarieni și, prin urmare, duc la declanșarea astmului și rinitei alergice. În prezent, ambrozia este planta cea mai alergenică de pe teritoriul României, aceasta fiind responsabilă pentru apariția celor două afecțiuni. Din datele Ministerulului Sănătății reiese că aproximativ 482 000 de persoane din România sunt alergice la polenul de ambrozie, ceea ce indică o morbiditate comparabilă cu cea a diabetului zaharat.

