3 idei cool de cadouri pentru femei de 8 Martie

Lunile februarie si martie pun greu la incercare imaginatia si bugetul multor barbati. Cu sarbatoarea de Sfantul Valentin, apoi Dragobete, 1 Martie cu martisoare si apoi Ziua femeii de 8 martie parca ramanem fara idei de cadouri pentru persoanele iubite.

Dintre toate ocaziile de a darui cadouri, 8 martie poate parea cea mai dificila, pentru ca este ultima dintr-un sir de sarbatori, una dupa alta, desfasurate intr-o scurta perioada de timp dar si sarbatoarea cea mai anticipata in randul femeilor. Noi vrem ca tu sa le impresionezi si sa le arati cat de mult iti pasa, pentru asta ti-am pregatit o lista cu 3 cadouri originale pe care le-ai putea oferi celor mai importante femei din viata ta.

Bratara cu charm tip Pandora – cel mai ravnit cadou

Atunci cand vrei sa impresionezi pe cineva cu un cadou splendid, iti recomandam pe deplin sa alegi o bratara cu charm tip Pandora. Nu doar pentru ca este in trend ci pentru ca intr-adevar este o bijuterie care poate creea o poveste. Si mai mult decat atat este o bijuterie ce se potriveste de minune cu venirea primaverii. Oricine ar fi fericita care va primi acest tip de cadou, iti garantam nu doar ca il va aprecia la maxim ci si ca te va tine minte pentru totdeauna.

Fiecare bratara cu charmuri tip Pandora este unica prin design-ul fin dar meticulos in acelasi timp si prin posibilitatea de a adauga diferite charmuri in functie de imbracamintea cu care se vrea asortata. In magazinul online VeeShop.ro vei gasi o multitudine de modele care mai de care mai frumoase. Pe deasupra le vei gasi la un pret fantastic de mic. Preturile sunt gandite in asa maniera incat oricine sa isi ingaduie putina bucurie atunci cand fie cumpara pentru sine, fie vrea sa faca un cadou minunat persoanei iubite. Imagineaza-ti cum ar arata o astfel de bratara pe o incheietura fina, in sclipirea razelor de soare.

Raspunsul vine de la sine: Splendid! Asadar, suntem siguri ca alegerea unei bratari cu charmuri, clar nu va dezamagi niciodata.

Un portofel

Azi, portofelele de dama sunt nelipsite din gentile femeilor care isi doresc sa iasa din anonimat. Un accesoriu la moda dar si extrem de practic, portofelul de dama reprezinta o extensie a personalitatii feminine. Un portofel spune multe despre personalitatea unei femei. In plus, un portofel este o expresie a modei, un accesoriu menit sa te scoata din anonimat atunci cand il scoti din geanta. Subtire, cu model sau fara, un portofel este un must-have pentru orice femeie careia ii place sa fie originala si in trend totodata.

Clasica lumanare parfumata

Sa te gandesti la relaxarea celei mai importante persoane din viata ta este cel mai bun lucru pe care il poti face. Cadoul ideal este fara indoiala lumanarea parfumata. De ce? Deoarece relaxeaza si miroase foarte bine. Parfumul sau este cel care atrage atentia doamnelor si domnisoarelor. Drept urmare, trebuie sa alegi cu atentie mirosul. Este un semn de iubire ce poarta un mesaj puternic deoarece ii recunoaste femeii meritul de a se relaxa.

Acestea sunt cateva idei de cadouri care le vor aduce bucuria femeilor dragi din viata ta, care merita o atentie speciala de Ziua Femeii. In orice caz, atat timp cat aceste daruri sunt oferite cu bucurie, continutul lor paleste in fata gestului frumos si a sentimentelor care va leaga.