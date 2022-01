Presa rusă este plină de articole despre ruși care au căzut de la geam, unii dintre ei, politicieni opozanți ai Kremlinului, iar moartea lor ridică multe semne de întrebare.

Vitalie Cojocari relatează despre cazul unui apropiat al lui Navalnîi din Rusia, politician de opoziție.

Ilia Iashin a șocat opinia publică postând pe Instagram niște informații personale despre el, a scris pe Facebook Vitalie Cojocari și a tradus textul postării:

”Vreau să anunț public câteva informații.

1. Nu consum droguri sau alcool. În general. De niciun fel.

2. Nu mi s-a prescris niciun medicament. De mult timp nu am luat nimic mai grav decât aspirina.

3. Nu sufăr de depresie și de nicio tulburare psihică. Sunt într-o stare emoțională stabilă.

4. Nu am și nu am niciodată nu am avut tendințe suicidare. Indiferent ce s-ar întâmpla, sub nicio circumstanță nu voi atenta la viața mea. Acest lucru este absolut exclus.

Nu s-a întâmplat nimic. Scriu asta pentru orice eventualitate.”

Declarația politicianului i-a șocat pe apropiații săi, iar mulți i-au cerut să plece din Rusia, însă Iashin a respins deocamdată această sugestie.