Cadavrele a 57 de persoane au fost găsite într-o groapă comună la Bucea, oraş din regiunea Kiev.

Forţele ucrainene au preluat din nou controlul zonei în această săptămână. După plecarea rușilor au fost deja descoperite pe străzi numeroase trupuri neînsufleţite, a declarat duminică Serhii Kapliceni, şeful echipelor locale de salvare, arătând locul jurnaliştilor AFP, citat de Agerpres.

Cel puţin zece cadavre erau vizibile, unele doar parţial îngropate, în spatele unei biserici din centrul acestei localităţi situate la nord-vest de capitala Ucrainei, precizează agenţia franceză de presă.

Mai multe cadavre erau în saci mortuari, în timp ce altele aveau haine civile.

"Aici, în acest mormânt lung, sunt îngropate 57 de persoane", a spus Kapliceni, care coordonează operaţiunea de recuperare a cadavrelor.

După descoperirea, cu o zi în urmă, a numeroase corpuri neînsufleţite în Bucea, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a denunţat duminică un act "deliberat" al forţelor ruse.

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022