Condiția pusă de ministrul Educației elevilor pentru modificarea criteriilor de acordare a burselor. ”Toți banii de burse din buget vor fi folosiți strict cu această destinație”

Bursele elevilor din 2022 nu se vor acorda pe baza mediilor din semestrul I al acestui an școlar, ci pe baza celor de la finalul anului școlar 2020-2021, anunță Consiliul Național al Elevilor, care au discutat 4 ore cu Ministerul Educației.

Discuțiile au început la ora 16:30 și au durat până după ora 20.

„Ministerul Educației a spus că se va publica statistica mediilor elevilor de pe semestrul I.

Se va reveni asupra criteriilor de acordare a burselor dacă procentul elevilor cu peste 9,50 se va micșora: ministrul a spus că toți banii de burse din bugetul de stat vor fi folosiți strict cu această destinație, deci se vor face modificări pentru ca acest lucru să se poată întâmpla;

Ministerul Educației a venit cu o clarificare: beneficiarii burselor pentru semestrul al II-lea nu sunt cu raportare la mediile de pe semestrul I, ci cu raportare la mediile generale de pe anul școlar trecut. Deci, toți care au avut anul școlar trecut medii generale de peste 9,50 vor primi burse pe semestrul al II-lea”, potrivit reprezentanților CNE.

Silviu Morcan, președintele CNE: „Tocmai ce am ieșit de la o ședință cu ministrul educației în care am pus pe tapet problema burselor elevilor. Din păcate, concluziile nu sunt neapărat de partea noastră, pentru că ministerul nu este dispus să modifice, cel puțin la momentul actual, criteriile de acordarea burselor, cel puțin pentru bursa de merit. Însă avem certitudinea faptului că dacă situația mediilor de pe acest an școlar se va modifica, ministerul este dispus să coboare bursa de merit de la 9,50 la o medie care să poată asigura acoperirea totală a fondului rezervat pentru burse. Noi suntem în continuare aici, protestele în toată țara continua săptămâna aceasta și săptămâna viitoare, pentru că tragem un semnal de alarmă cu privire la criteriile total inechitabile de acordare a burselor”, citat de Edupedu.ro

Consiliul Elevilor a anunțat luni că protestează și că îndeamnă elevii să poarte negru timp de o săptămână „pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la inechitatea în acordarea burselor”.

De asemenea, tot luni mai multe asociații ale elevilor au anunțat grevă japoneză săptămâna aceasta tot față de tăierea burselor.

Modificarea criteriilor de acordare a burselor de merit a fost anunțată în mijlocul semestrului I al acestui an școlar, pe 6 octombrie, iar aplicarea măsurii a urmat pe 4 ianuarie, prin ordin de ministru, în mijlocul anului școlar.

Ministrul a spus că dacă rămâneau criteriile respective în vigoare, peste 53% dintre elevii de gimnaziu și liceu ar fi primit bursă de merit.