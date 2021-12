Bursele școlare de merit au fost majorate la 500 de lei. Câți elevi le vor primi

Aproape 2.000 de elevi din Sectorul 6 al Capitalei vor primi burse de merit de 500 de lei pe lună, potrivit unei decizii luate luni, 20 decembrie, de consilierii locali.

Valoarea burselor a crescut cu 400 de lei.

Ads

Potrivit primăriei, de aceste fonduri vor beneficia în semestrul I al anului școlar 2021 – 2022 1.986 de elevi.

Ei reprezintă 15% din totalul elevilor cu burse și vor fi selectați în funcție de media obținută, în ordine descrescătoare pe fiecare nivel de clasă, din fiecare unitate de învățământ.

”Sectorul 6 acordă burse într-un mod singular în țară, pentru a motiva cu adevărat elevii să învețe: de astăzi primesc burse majorate 15% dintre cei mai buni la învățătură dintr-o școală/liceu pe fiecare an școlar. Astfel, elevii sunt în competiție cu colegii lor, din același an școlar, din aceeași școală, așa cum este normal, nu cu elevi din alte unități de învățământ. Din păcate, încă avem școli bune și școli mai puțin bune, influențate de multe ori de mediul social în care acestea funcționează. De exemplu, da, este mult mai corect ca un elev dintr-o școală mai puțin performantă cu media 9.00 să ia o astfel de bursă, iar unul cu media 9.25 dintr-o școală performantă să nu ia. Elevii din școli mai puțin performante provin ei înșiși, de cele mai multe ori, din medii dezavantajate și pentru a obține note mari au de depășit mult mai multe obstacole. Pragul, nu mediile drept criterii, este cea mai corectă și non-discriminatorie politică pe care statul o poate avea, dacă ne propunem să motivăm elevii din toate școlile și liceele să învețe. În plus, eliminăm discriminarea dintre elevii din școli/licee diferite”, a spus primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Ads

Pentru semestrul I, vor fi acordate 15.102 burse școlare, conform fondurilor bugetare, după cum urmează:

- 12.658 de burse de merit;

- 120 de burse de studiu;

- 2.028 de burse de ajutor social, pe toată durata anului școlar;

- 274 de burse de ajutor social, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii examenului de Bacalaureat;

- 22 de burse de ajutor social ocazional.