TradeVille - Trafic record de mărfuri în portul Constanța

Trafic record de mărfuri în portul Constanța

In anul 2022, in contextul conflictului din Ucraina, portul Constanta a înregistrat cel mai mare trafic de mărfuri din istoria sa, respectiv un volum de aproape 75.6 mil. tone vs. 67.8 mil. tone in 2021. Conflictul din Ucraina a adus un volum de marfa suplimentar de 11.1 mil. tone, in marea majoritate cereale. Pentru anul in curs, operatorii portului Constanta estimează ca vor menține ratele de operare la nivelul maxim al anului 2022. (Sursa: Economica.net)

Vânzările De Autovehicule, In Creștere

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule si motociclete a crescut in luna noiembrie 2022 cu 5.7% ca serie bruta si cu 2.1% ca serie ajustata sezonier, prin raportare la luna precedenta. Fata de noiembrie 2021, creșterea a fost de 17.3% ca serie bruta si de 16.3% ca serie ajustata sezonier. In ceea ce privește serviciile de piață prestate populației, cifra de afaceri a înregistrat o scădere de 5% in noiembrie 2022 fata de luna precedenta, ca rezultat al scăderilor înregistrate in activitatea hotelurilor si restaurantelor (-6.4%), in activitățile de jocuri de noroc si alte activități recreative (-4.2%) si in serviciile de coafura si alte servicii de înfrumusețare (-2.2%). (Sursa: INSSE)

Mai Puține Autorizații De Construire

Numărul autorizațiilor de construire in Statele Unite a scăzut cu 1.6%, in decembrie 2022 fata de luna precedenta, atingând nivelul de 1.33 mil., cel mai scăzut nivel din mai 2020, plasându-se sub așteptările analiștilor de 1.37 mil. Scăderea a fost cauzata de inflația ridicata si de ratele ipotecare in creștere, care au afectat cererea pentru locuințe noi. (Sursa: Trading Economics)

Companiile Chinezești Se Vindeca De COVID

Potrivit datelor Refinitiv, in acest an, profiturile companiilor chinezești ar putea înregistra cea mai mare creștere din ultimii 5 ani. Dinamica este pusa pe seama ridicării restricțiilor împotriva COVID-19 si a politicii monetare indulgente. Astfel, conform estimărilor analiștilor, profiturile companiilor chinezești ar putea creste cu 16.2% fata de 2022, sectoarele cu cea mai mare creștere urmând a fi utilitățile (+34.5% vs. 2022), bunurile de larg consum (+33.5% vs. 2022) si bunurile de consum discreționar (+27.8% vs. 2022). Se anticipează ca mari companii, precum JD.com, Alibaba Group si Tencent Holdings, vor avea profituri anuale mai mari cu 28.8%, 18.3%, respectiv 19%, in 2023. (Sursa: Reuters)

Med Life Preț curent 19.00 RON (0.11% ) MCap 2.52B P/E 35.51

MedLife anunța inaugurarea celei mai mari clinici medicale din Municipiul Deva, in care a investit aproximativ 2.7 mil. EUR, ca rezultat al strategiei de extindere la nivel național. Hyperclinica se întinde pe o suprafața de 1,000 mp si pune la dispoziția pacienților servicii integrate de imagistica, analize de laborator, consultații si investigații complete, fiind dotata cu aparatura de ultima generație. (Sursa: BVB)

Construcții Hidrotehnice Iași Preț curent 26.0 RON (0.00% ) MCap 13.5M P/E 7.2

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Construcții Hidrotehnice S.A. Iași, întrunita pe data de 19.01.2023, a hotărât distribuirea de dividende in valoare de 938,563 RON din profitul net de 1.88 mil. RON aferent anului 2021. Raportat la ultimul preț de închidere de dinaintea comunicatului, randamentul dividendului este de aproximativ 7%. (Sursa: BVB)

Arctic Stream Preț curent 22.80 RON ( -0.87% ) MCap 95.5M

Arctic Stream, compania furnizoare de servicii IT, a anunțat ca, directorul general al companiei, Dragoș Diaconu a cumpărat acțiuni in valoare de aproximativ 487,200 RON. Valoarea pachetului raportat la capitalizarea bursiera de ieri reprezintă aproximativ 0.5% din capitalul social al companiei. (Sursa: BVB)

Primcom București Preț curent 13.0 RON (4.84% ) MCap 17.3M

Primcom, societate care obține venituri din închirieri si subînchirieri ale bunurilor imobiliare, va derula, in perioada 25 ianuarie – 7 februarie, o oferta publica de cumpărare a pana la 114,000 acțiuni proprii sau 8.5182% din capitalul social. Prețul de cumpărare este de 29 RON/acțiune, fiind mai mare cu 133% fata de ultimul preț de închidere de la BVB. Astfel, Primcom ar fi dispusa sa plătească peste 3.3 mil. RON, din fonduri proprii, in cadrul acestei oferte. Principalii acționari ai societății sunt Nichiforov Andrei (73.9954% din capitalul social) si SIF Muntenia (14.5965% din capitalul social). (Surse: BVB; decizie ASF)

Apple Inc. Preț curent 135.27 USD (0.04% ) MCap 2.17T P/E 21.82

Apple lucrează la o serie de dispozitive dedicate caselor inteligente, penetrând astfel o piață pe care se afla multe companii, precum Amazon si Google. Noile produse includ noi ecrane inteligente ce vor controla funcțiile de climatizare si audio ale caselor. In timp ce iPad dispune deja de funcții smart-home, dispozitivele smart-home dedicate, au devenit din ce in ce mai populare. Amazon vinde o linie de produse Echo Show, in timp ce Google oferă Nest Hub. Pe data de 18 ianuarie, compania a lansat noul difuzor, HomePod, care vine in completarea actualului difuzor HomePod mini, ce ocupa o cota de 13% pe piață difuzoarele smart. (Sursa: SeekingAlpha)

Boeing Co Preț curent 207.09 USD ( -1.11% ) MCap 123B P/E -14.61

Boeing a fost premiat de Administrația Naționala Aeronautica si Spațiala (NASA) pentru un program dedicat eficientizării zborurilor din punct de vedere al emisiilor de carbon. Compania va primi pe parcursul a șapte ani, 425 mil. USD de la NASA, in timp ce Boeing si partenerii săi vor contribui cu restul finanțării din acord, estimat la aproximativ 725 mil. USD. Boeing va construi, testa si zbura un avion prototip la scara reala pentru a dezvolta noi tehnologii ce vizează reducerea emisiilor cu aproximativ 30%. NASA plănuiește sa finalizeze testele pana la sfârșitul acestui deceniu, astfel încât tehnologiile descoperite sa fie folosite la următoarele generații de aeronave. (Sursa: Reuters)

