TradeVille - Șomajul din SUA la nivelul din '69

Statul Susține Listarea La BVB

Începând cu acest an, prin PNRR, România va putea finanța cu o suma de 35 mil. EUR companiile cu sediul social in România, care doresc sa emită acțiuni noi si sa se listeze la bursa. Ajutorul financiar nerambursabil se va acorda in vederea acoperirii cheltuielilor cu emiterea si listarea acțiunilor. Cererile de finanțare vor putea fi depuse pana la data de 27.05.2023, iar implementarea investiției ar trebui finalizata pana la 30.06.2025. O analiza făcută de ONRC arata ca in România exista peste 57,000 de companii eligibile privind nivelul capitalului propriu pentru a se putea lista pe AeRO, in timp ce alte peste 11,000 au capitaluri proprii suficiente pentru a se lista pe piața principala. (Sursa: Economica)

Sărbătorile De Iarna, Boost Pentru Turism

In luna decembrie 2022, fata de aceeași luna a anului 2021, sosirile in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare au crescut cu 39.3%, in timp ce înnoptările au crescut cu 41.9%. In ultima luna din an, sosirile vizitatorilor străini la punctele de frontiera ale României au crescut cu 89.6%, in timp ce plecările vizitatorilor romani au crescut cu 46.5%. (Sursa: INS)

Adio Petrolului Rusesc

Interdicția Uniunii Europene in ceea ce privește importurile de produse petroliere rusești a intrat in vigoare pe 5 februarie. Astfel, embargoul vine la exact doua luni după ce tarile europene au decis impunerea unui plafon de 60 USD pentru petrolul rusesc in paralel cu interzicerea importului de țiței rusesc pe cale maritima. Analiștii firmei de consultanta Eurasia Group atrag atenția ca aceasta decizie ar putea perturba lanțul de aprovizionare in perioada următoare. (Sursa: CNBC)

Șomajul Din SUA La Nivelul Din '69

Numărul salariaților din sectorul non-agricol din SUA a crescut in ianuarie cu 517,000, cu mult peste estimarea Dow Jones de 187,000. Astfel, rata șomajului in SUA a scăzut pana la 3.4%, procent mai mic fata de estimarea analiștilor de 3.6%. Imediat după publicarea raportului, randamentul pentru titlurile de stat americane cu maturitate de 10 ani a crescut cu 7 puncte de baza, pana la 3.467%, in timp ce titlurile cu maturitate de 2 ani au adăugat 11 puncte de baza, ajungând pana la 4.197%. Pentru SUA, rata șomajului se situează in prezent la cel mai mic nivel din 1969 si pana in prezent. (Sursa: CNBC)

Romgaz Preț curent 40.75 RON (0.62% ) MCap 15.7B P/E 5.24

Romgaz si Socar Trading, o filiala a companiei naționale petroliere a Rep. Azerbaidjan, au semnat un nou contract individual pentru livrarea de gaze naturale in Romania. Contractul prevede posibilitatea livrării unor cantități de pana la 1 mld. mc pana la 31 martie 2024 si va intra in vigoare începând cu 1 aprilie 2023. Pârțile semnatare își propun sa coopereze atât in ceea ce privește perfectarea mecanismului de livrare de gaze naturale, cat si in scopul explorării unor potențiale colaborări asupra unor proiecte strategice, cu beneficii mutuale. (Sursa: BVB)

Transelectrica Preț curent 21.60 RON (0.47% ) MCap 1.58B P/E 4.67

Operatorul național de transport de energie, Transelectrica, a semnat un acord cu Agenția pentru Comerț si Dezvoltare a Statelor Unite ale Americii (USTDA) in vederea dezvoltării unui centru operațional de securitate pentru compania de energie. In acest sens, guvernul Statelor Unite ale Americii va acorda, prin intermediul USTDA, un grant in valoare de 1.1 mil. USD pentru asigurarea securității cibernetice a sistemului de transport energetic național. Proiectul presupune întocmirea unui studiu de fezabilitate si a unui proiect-pilot ce urmează sa testeze diverse soluții de hardware si software in vederea adoptării unui model eficient. (Sursa: ZF)

Stk Emergent Preț curent 73.0 RON (2.10% ) MCap 53.4M

Administratorul STK Emergent, STK Financial AFIA, anunța ca, in ședința publica de pe data de 2 februarie, Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) propus de STK Properties S.A. si Emergent Real Estate S.A., pentru dezvoltarea proiectului Green Square. (Sursa: BVB)

SIF Hoteluri Preț curent 2.46 RON (14.95% ) MCap 79M P/E 12.07

SIF Hoteluri a anunțat convocarea AGEA pentru data de 9 martie 2023, in cadrul căreia, printre altele, acționarii vor dezbate aprobarea reducerii capitalului social subscris al societății, de la 80.4 mil. RON la 6.4 mil. RON, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor societății de la 2.5 RON/acțiune la 0.2 RON/acțiune. In convocatorul societății se menționează ca reducerea capitalului este justificata de necesitatea optimizării capitalului social, care implica restituirea către acționari a unei cote parți din aporturi. (Sursa: Convocator societate)

Sanofi SA Preț curent 85.14 EUR ( -1.88% ) MCap 106B

In T4 2022, compania farmaceutica Sanofi a raportat un profit net de aproape 1.5 mld. EUR (+29.2% vs. T4 2021), iar veniturile au crescut la 10.7 mld. USD (+7.4% vs. T4 2021). Profitul net atribuit afacerii („Business net income”), un indicator cheie de performanta al societății, a crescut la 2.1 mld. EUR, fata de 1.7 mld. EUR, in T4 2021, depășind așteptările analiștilor. Sanofi a anunțat ca își va majora dividendul pentru anul 2023 cu 6.9%, pana la 3.56 EUR/acțiune. Pentru întreg anul 2023, compania anticipează o majorare de pana la 10% a EPS fata de 2022 (la rate de schimb valutar constante). (Sursa: Morningstar)

TESLA INC. Preț curent 189.98 USD (0.91% ) MCap 561B P/E 44.76

Tesla a anunțat ca a redus preturile la anumite modele pe care le vinde in Coreea de Sud, marcând cea de a doua luna consecutiva in care compania americana efectuează reduceri de preț. Astfel, prețul unui autoturism Model 3 de baza a scăzut cu peste 5% fata de luna precedenta. De asemenea, prețul unui Model Y a scăzut cu aproape 13% fata de luna ianuarie 2023. (Surse: Reuters)

XPeng Inc. Preț curent 10.50 USD ( -4.98% ) MCap 17.8B

Producătorul chinez de autovehicule electrice, Xpeng, a lansat modelele P7 sedan si G9 SUV pe piețele din Danemarca, Norvegia, Suedia si Tarile de Jos. Per total, prețul sedanului P7 este sub cel al rivalului Tesla. Astfel, prețul de pornire al P7 in Tarile de Jos este de cca. 50,000 EUR, in timp ce Model 3 Long Range pornește de la aproximativ 53,000 EUR. Cu toate acestea, in ceea ce privește varianta SUV, modelul G9 este mai scump pe piața din Europa decât competitorul direct, Model Y, diferența prețului de pornire fiind de 4,000 EUR. (Sursa: CNBC)

