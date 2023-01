TradeVille – România Continuă Creșterea Economică

România Continuă Creșterea Economică

În baza datelor provizorii ale INS, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022, PIB al României a crescut cu 4.9% pe seria brută și cu 4.3% pe seria ajustată sezonier, față de perioada similară a anului 2021. În T3 2022, PIB a fost mai mare, în termeni reali și pe seria ajustată sezonier, cu 1.2% față de PIB aferent T2 2022. Față de T3 2021, creșterea în termeni reali a fost de 4.6%. Cea mai mare contribuție la creșterea PIB T3 2022 a avut-o formarea brută de capital fix (+3.8%), categorie care reprezenta 31.4% din structura PIB T3 2022. (Sursa: INS)

Salariul Mediu Net În Creștere

Câștigul salarial mediu brut pe economie în luna noiembrie 2022 a fost de 6,679 RON (+3.4% vs. octombrie 2022). Câștigul salarial mediu net a fost 4,141 RON (+3.3% vs. octombrie 2022; +13.6% vs. noiembrie 2021). Indicele câștigului salarial real (reprezentând raportul dintre câștigul salarial mediu net și indicele preturilor de consum) în noiembrie 2022 a fost de 97.3% față de noiembrie 2021, și de 102,0% față de luna octombrie 2022. (Sursa: INS)

Mai Puține Restricții, Mai “Multă” Inflație

După ridicarea restricțiilor împotrivă răspândirii COVID-19, China a raportat o rată anuală a inflației de 1.8% în decembrie 2022, ca urmare a creșterii cererii agregate. Nivelul ratei inflației a fost în linie cu așteptările economiștilor și sub vârful de 2.8% atins în luna septembrie 2022. Economiștii anticipează că inflația din China vă creste în continuare, pe măsură ce consumatorii vor călători mai mult, vor cumpără mai multe medicamente, dar și alte bunuri și servicii necesare. Totodată, creșterea preturilor va fi susținută și de creșterea ofertei, după ce activitatea de producție a fost afectată de valurile de îmbolnăviri. (Surse: Reuters; Trading Economics )

Prețurile De Consum Din SUA În Scădere

Indicele prețurilor de consum a scăzut pentru prima dată după 2 ani și jumătate în luna decembrie. Scăderea a fost atribuita preturilor mai reduse ale combustibililor. Astfel, inflația a reușit să scadă cu 0.1% față de valoarea din noiembrie, peste așteptările analiștilor care considerau că aceasta se va menține. Totuși, aceasta a crescut cu 6.5% față de decembrie 2021. În ultimul an, Rezerva Federală a crescut rata de politică monetară cu 425 de puncte procentuale, cea mai mare creștere în 2007 și estimează creșteri de alte 75 de puncte până la sfârșitul lui 2023. (Sursa: Reuters)

Transgaz Preț curent 298.0 RON (-0.17%) MCap 3.5B P/E 10.4

Acționariatul Transgaz este convocat la AGOA de pe 16-17 februarie 2023, în vederea aprobării, printre altele, a bugetului companiei pe anul 2023, precum și a estimărilor perioadei 2024-2025. Proiectul de buget și estimările se vor publica pe site-ul societății pe data de 16 ianuarie 2023. De asemenea, la AGOA, acționarilor li se vă solicita aprobarea revizuirii unor indicatori cheie de performanță financiară, cuprinși în Planul de Administrare al Transgaz în perioada 2021-2025 (varianta actualizată). (Sursa: comunicat societate)

Transilvania Investments Alliance Preț curent 0.275 RON (0.00%) MCap 594M P/E 5.980

Transilvania Investments Alliance anunță că THR Marea Neagra (EFO), societate la care este acționar majoritar, scoate la vânzare 6 hoteluri de 2, 3 și 4 stele în stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud. Licitația pentru hoteluri va începe cu data de 25 ianuarie, fiind invitați investitorii interesați să dezvolte afaceri la Marea Neagră. După vânzarea acestor unități turistice, Transilvania Investments Alliance se va concentra pe dezvoltarea celor peste 3,500 locuri de cazare de pe litoral care rămân sub administrarea directă sau indirectă a acesteia, pe lângă alte 3,400 unități turistice din țară. (Sursa: comunicat societate)

Gastronom Buzău Preț curent 68.0 RON (1.49%) MCap 20.8M

ASF a aprobat documentul de oferta publică de cumpărare a acțiunilor Gastronom Buzău, în limita a până la 14.4241% din capitalul social. Oferta a fost inițiată de către acționarul majoritar al societății respective, DDN Global SRL, care avea dețineri de 83.2697% din capitalul social, la 30.06.2022. Prețul de cumpărare este de 70 RON/acțiune (valoarea nominală fiind de 2.5 RON/acțiune), ceea ce reprezintă o primă de 4.48% față de ultimul preț de piață cotat la BVB. Perioada de derulare a ofertei va fi între 18 ianuarie – 1 februarie 2023. (Sursa: decizie ASF)

Șantierul Naval 2 Mai Mangalia Preț curent 10.20 RON (6.25%) MCap 68M

Șantierul Naval 2 Mai anunță demisia din funcția de membru și președinte al Consiliului de Administrație a lui Dan Constantin Dobrea, începând cu data de 9 ianuarie 2023. Societatea a anunțat demararea procedurilor de numire a unui nou membru și președinte al Consiliului de Administrație. (Sursa: comunicat societate )

Mercedes Benz Group Preț curent 340.00 RON (0.59%) MCap 363B

Mercedes-Benz va lansa brand-ul EQ, de automobile electrice pe baterii, cu următoarea generație de vehicule, care va ajunge pe piață de la sfârșitul anului 2024. Producătorul german folosește deja această emblemă încă de la lansarea din 2016, a modelului electric, EQC. Acest brand este unul critic pentru strategia companiei de a deveni complet electrică până în 2030. (Sursa: Reuters)

Logitech International Preț curent 56.66 USD (-16.86%) MCap 9.74B P/E 19.45

Logitech își reduce estimările pentru anul fiscal pe fondul condițiilor macroeconomice dificile, prevăzând inclusiv o încetinire a vânzărilor către clienții corporate în T3 2022, datorită persistenței incertitudinilor în legătură cu răspândirea focarelor de COVID19 în China. Rezultatele preliminare raportate de companie se situează sub așteptările pieței, cifra de afaceri netă pentru T3 2022 situându-se intre 1.26 și 1.27 mld. USD, iar venitul operațional preliminar non-GAAP este de cca. 174 mil. USD. (Sursa: Seekingalpha)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 91.13 USD (-0.43%) MCap 1.19T

Alphabet, compania mama a Google, a susținut săptămână aceasta că o instanță ar trebui să respingă un proces antitrust intentat de guvern împotrivă să, afirmând că acordurile companiei cu Apple și alți producători de telefoane mobile, pentru a face ca motorul sau de căutare să fie folosit implicit, nu împiedică producătorii de smartphone să promoveze motoare de căutare ale rivalilor Google. Compania se așteaptă să se ajungă la proces în septembrie 2023, iar, în caz că îl vă pierde, vă fi obligata să se desprindă de câteva active importante. Procesul a fost intentat în timpul administrației Trump, care susținea că Google a plătit miliarde de dolari către Apple, LG Electronics și alții că să se asigure că motorul lor de căutare era cel implicit pe dispozitive. (Sursa: Reuters)

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille.