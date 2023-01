TradeVille - Prăbușirea industriei de cipuri

Prăbușirea Industriei De Cipuri

Industria cipurilor de memorie, care valorează aproximativ 160 mld. USD, suferă una dintre cele mai mari scăderi din istorie. Piața se confrunta cu o supraoferta de cipuri, numărul de comenzi fiind in scădere, iar preturile, de asemenea, situându-se pe un trend descendent. Situația nu ii afectează doar pe liderii industriei (SK Hynix Inc., Micron Technology Inc.), ci si pe furnizorii acestora, impacând inclusiv economiile asiatice care se bazează pe exporturile de tehnologie. Totodată, aceasta situație ii forțează pe putinii jucători din piață sa formeze alianțe sau sa fuzioneze. (Sursa: Bloomberg)

ROBOR 3M Continuă Să Scadă

ROBOR la trei luni înregistrează cea mai scăzută valoare din ultimele 6 luni (7.2%). Trendul descendent a apărut ca efect al anunțului Consiliului Concurentei, din 1 noiembrie 2022, de a verifica dacă băncile din România au făcut înțelegeri pentru creșterea dobânzilor ROBOR mai mult decât ar fi fost justificat. Maximul din ultimii aproape 13 ani a fost atins pe 26 octombrie 2022 (8.21%). ROBOR la șase luni a rămas la 7.54%. (Surse: Economica.net; BNR)

Chirii în Creștere

Preturile de închiriere a apartamentelor a crescut cu 8.7% in 2022 comparativ cu anul precedent, arata o analiza realizata de imobiliare.ro. Creșterea s-a datorat unei cereri mari, care se așteaptă sa continue si in 2023, la care s-au adăugat impactul inflației si modificările fiscale. In București si Cluj-Napoca prețul mediu de închiriere a unei garsoniere a ajuns la 300 de EUR/luna, in creștere cu 9.2% in București, in timp ce in Cluj-Napoca creșterea a fost de 12.2%. Timișoara rămâne cea mai accesibila pe segmentul chiriilor, cu un preț mediu de 210 EUR/luna pentru închirierea unei garsoniere, înregistrând o creștere de doar 5.5%. (Sursa: ZF)

Economia Germaniei Se Contracta

Produsul intern brut al Germaniei a scăzut cu 0.2% in T4 2022 fata de T3 2022, in termeni ajustați, după ce, in primele 3 trimestre, economia germana a reușit sa mențină o performanta pozitiva, in ciuda condițiilor macroeconomice dificile. Guvernul estimează o îmbunătățire a situației economice începând din primăvara, prognozând o creștere de 0.2% pentru 2023. (Surse: Destatis; Reuters)

Banca Transilvania Preț curent 19.98 RON ( -0.60% ) MCap 14.1B P/E 6.95

BT Leasing, parte a Grupului Banca Transilvania, anunța fuzionarea cu Tiriac Leasing. Noua entitate va fi prezenta in 11 showroom-uri din tara, realizând un pas strategic pe piață auto din Romania. Tiriac Leasing este a treia companie achiziționata de Banca Transilvania, după Idea Leasing in 2021 si ERB Leasing in 2018. (Sursa: ZF)

Erste Group Bank Ag Preț curent 165.60 RON ( -0.21% ) MCap 71.1B P/E 5.70

BCR Leasing, parte a grupului ERSTE, anunța lansarea chatbot-ului “Lea”, dezvoltat pe platforma Druid. Noul proiect bazat pe inteligenta artificiala, va oferi asistenta generala si in detaliu despre soluțiile de finanțare oferite de BCR Leasing, atât clienților persoane fizice, cat si persoanelor juridice. Compania urmează sa implementeze un proiect similar si in platforma Self Service BCR Leasing, pentru a simplifica experiența clienților. (Sursa: ZF)

Safetech Innovations Preț curent 3.260 RON ( -0.15% ) MCap 216M P/E 23.665

Compania românească de securitate cibernetica, Safetech Innovations, va debuta pe piață principala a BVB începând cu 6 februarie 2023. Societatea s-a listat pe piață AeRO la începutul anului 2021, an in care acțiunile SAFE au fost cele mai tranzacționate instrumente financiare de pe aceasta piață. Ultima zi de tranzacționare pe piața AeRO va fi 1 februarie 2023, in timp ce decontarea ultimelor tranzacții de pe aceasta piață se va realiza in data de 3 februarie. Compania a intrat pe piață AeRO cu o capitalizare anticipata de 12.5 mil. RON, iar in prezent Safetech înregistrează o capitalizare de peste 217 mil. RON. (Sursa: BVB)

Philips Kon Preț curent 16.644 EUR (6.97% ) MCap 14.7B

Compania olandeza de tehnologie medicala Philips, va desființa încă 6,000 de locuri de munca. Noua reorganizare ridica la 10,000 numărul total al locurilor de munca desființate, reprezentând aproximativ 13 % din forța totala de munca a companiei, in încercarea de a restabili profitabilitatea. In ultimul trimestru, vânzările companiei au crescut ușor, cu 3%, peste previziunile analiștilor care anticipau o scădere de 5%, pe fondul atenuării problemelor in lanțul de aprovizionare. (Sursa: Reuters)

Toyota Motor Corporation Preț curent 145.18 USD ( -1.35% ) MCap 199B

Toyota a vândut aproximativ 10.5 mil. vehicule in 2022, apărându-si titlul de cel mai mare producător auto din lume pentru al treilea an consecutiv. Compania a crescut producția globala cu 5% in 2022, datorita atât cererii puternice venite din Asia, cat si de creșterea si optimizarea capacitații de producție in Asia si America de Nord. Compania estimează o producție de 9.2 mil. unități pana la sfârșitul trimestrului 3 al anului fiscal 2023. (Sursa: Reuters)

Ryanair Holdings Plc Ord Preț curent 14.20 EUR (1.14% ) MCap 16.1B

Operatorul aerian Ryanair, a raportat in trimestrul 3 al anului fiscal 2023 un profit după taxare de 211 mil. EUR, peste estimările analiștilor de 200 mil. EUR. Conform ultimelor estimări ale companiei, se estimează un profit după impozitare cuprins intre 1.3 si 1.4 mld. EUR pentru anul fiscal ce urmează sa se încheie in 31 martie 2023, peste previziunile anterioare de 1.2 mld. EUR. Acțiunile companiei s-au apreciat cu 25% de la începutul anului pana in prezent. (Sursa: Reuters)

Renault SA Preț curent 36.630 EUR ( -4.14% ) MCap 10.8B

Nissan Motor Co. si Renault SA au convenit luni asupra unei restructurări a alianței dintre cele doua companii, veche de doua decenii, care le va pune pe picior de egalitate si va permite companiei japoneze sa investească in noua activitate a Renault in domeniul vehiculelor electrice. Nissan si Renault vor avea o participație încrucișata de 15%, ceea ce va permite Nissan sa își exercite drepturile de vot, fapt pe care nu îl putea face anterior. Ca parte a acordului, Nissan si Renault s-au angajat sa pună in comun mai multe resurse pentru proiecte cheie in America de Sud, India si Europa. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție