TradeVille - Inflația din zona euro în scădere pentru a 3-a luna consecutiv

Inflația Din Zona Euro în Scădere Pentru A 3-A Luna Consecutiv

Inflația în zona euro a scăzut la o rata anuala de 8.5% in ianuarie, de la 9.2% in decembrie 2022, potrivit datelor Eurostat. Astfel, inflația din sectorul energetic a scăzut pana la o rata anuala de 17.2%, de la 25.5% in decembrie, in timp ce inflația din sectorul alimentar a crescut de la 13.8% pana la 14.1%. Inflația de baza (“core”), care elimina ponderea alimentelor si al energiei, a înregistrat o rata anuala de 5.2%, in scădere cu 0.8%. (Sursa: CNBC)

Șomajul In Romania – In Creștere

Rata șomajului a înregistrat o creștere spre sfârșitul anului 2022. Astfel, in luna decembrie a anului trecut, rata șomajului a fost de 5.6% - in creștere cu 0.2%fata de cea inregistrata in noiembrie 2022. Rata somajului in rândul bărbaților a fost cu 0.7% mai mare decât cea a femeilor. Numărul total al șomerilor, estimat pentru decembrie 2022, a fost de 461,900 persoane. (Sursa: INSSE)

Creșterea Economica La Nivel Global Continua

Fondul Monetar International (FMI) a majorat in aceasta săptămână previziunile de creștere globala pentru 2023, pe fondul ultimelor rapoarte din SUA si Europa, a trendului descendent al preturilor la energie, dar si a redeschiderii economiei chineze după ce autoritățile locale au hotărât relaxarea politicii stricte anti-COVID19. Totuși, rata creșterii globale este, in continuare, prognozata sa scadă. Potrivit noilor estimări, aceasta va fi de 2.9% in 2023, fata de 3.4% in 2022. Pentru 2024, FMI prognozează o creștere PIB de 1.4% in SUA, respectiv de 0.7% in zona euro, iar pentru Marea Britanie, o contracție de aproximativ 0.6%. (Sursa: Reuters)

Scăderi In Sectorul De Construcții

Numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri a înregistrat o scădere de 14.9% fata de 2021, totalizând 43,660. In luna decembrie 2022 s-au eliberat 2,691 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, in scădere cu 15.4% fata de luna noiembrie si cu 32.9% mai puține fata de luna decembrie 2021. (Sursa: INS)

Prebet Aiud Preț curent 1.805 RON ( -3.48% ) MCap 82.2M P/E 34.605

Prebet informează ca a contractat o linie de finanțare pentru investiții in valoare de 5.9 mil. RON prin programul IMM Invest Plus, constituind garanții de peste 8.3 mil. RON in favoarea co-creditorilor, BRD si statul roman. Creditul a fost contractat in scopul achiziției de echipamente, fiind vizata creșterea nivelului de producție al societății. (Sursa: BVB)

Gastronom Buzău Preț curent 68.0 RON (1.49% ) MCap 20.8M

ASF a aprobat un amendament la oferta publica de cumpărare a acțiunilor Gastronom Buzău. Astfel, ofertantul a modificat prețul unei acțiuni de la 70 RON/acțiune la 85 RON/acțiune. Implicit, valoarea ofertei a crescut de la aproape 3.1 mil. RON la aprox. 3.8 mil. RON. Prin decizia ASF, oferta publica se va prelungi de la data de 1 februarie 2023 la data de 6 februarie 2023. (Sursa: BVB)

Raiffeisen Bank International Ag Preț curent 16.03 EUR ( -2.61% ) MCap 527M

Raiffeisen Bank International, una dintre cele mai expuse bănci europene in Rusia, încheie anul 2022 cu un profit net consolidat de 3.6 mld. EUR, de 2.6 ori mai mare fata de cel înregistrat in 2021. Performanta se datorează creșterii semnificative a veniturilor de baza: veniturile nete din dobânzi au crescut cu 37% pana la 3.4 mld. EUR, pe fondul ratelor si volumelor mai mari ale dobanzilor, iar veniturile nete din taxe si comisioane, excluzând Rusia si Belarus, au fost de 1.7 mld EUR, in creștere cu 16% fata de 2021. Creditele acordate clienților au crescut cu 6% (excluzând Rusia si Belarus), pana la 103.2 mld. EUR. De notat este faptul ca profitul obținut din activitățile băncii in Rusia a fost de 2.1 mld. EUR (aproape 60% din profitul total). (Surse: MarketScreener; Yahoo Finance)

Unicredit Spa (consolidare) Preț curent 18.080 EUR (1.10% ) MCap 35.5B

Banca UniCredit își propune sa remunereze acționarii cu peste 5.2 mld. EUR din câștigurile realizate in anul precedent, după ce a raportat un profit net record in T4 2022, care s-a ridicat la aproape 2.5 mld. EUR. In 2021, directorul UniCredit promitea acționarilor ca va înapoi acestora 16 mld. EUR pana in anul 2024. Din câștigurile realizate din anul 2021, acționarii au primit aproape 3.8 mld. EUR. (Surse: Reuters; Euronews)

Intel Corporation Preț curent 29.07 USD (2.87% ) MCap 119B

Intel a redus salariile angajaților cu rate cuprinse intre 5% si 25%. Măsura se va aplica atât angajaților cu vechime, cat si pentru CEO, Pat Gelsinger, al cărui salariu se va reduce cu 25%. Totuși, lucrătorii plătiți la ora nu vor avea veniturile reduse. Decizia vine in contextul in care piața PC-urilor se contracta, iar compania a pierdut din cota de piața. (Sursa: Reuters)

Snap Inc. Preț curent 10.37 USD ( -10.29% ) MCap 16.6B P/E -14.91

Snap, companie de social media, a raportat o cifra de afaceri de 1.3 mld. USD in trimestrul patru, in linie cu așteptările analiștilor si similar cu cea înregistrata in T4 2021, dar a înregistrat o pierdere neta de 288 mil. USD, o diferența uriașa comparativ cu profitul net de 23 mil. USD înregistrat in 2021. Numărul de utilizatori activi a fost de 375 mil., in linie cu așteptările analiștilor. Compania estimează o scădere de 2% pana la 10% a cifrei de afaceri din primul trimestru al anului 2023, dar o creștere a numărului de utilizatori activi cuprinsa in intervalul 382-384 mil.. Acțiunile Snap s-au prăbușit cu 13% in tranzacțiile after-hours. (Sursa: Yahoo Finance)

Peloton Interactive Inc Preț curent 16.36 USD (26.53% ) MCap 5.54B P/E -1.94

Producătorul de echipament si software pentru fitness, Peloton Interactive, a obținut in trimestrul încheiat pe 31.12.2022, venituri operaționale in valoare de 793 mil. USD, cu 83 mil. USD peste nivelul anticipat de analiști, însă in scădere cu 30% comparativ cu același trimestru al anului anterior. Compania estimase ca va obține venituri operaționale trimestriale cuprinse intre 700 si 725 mil. USD. La sfârșitul anului 2022 compania avea înregistrați 6.7 milioane de membri si 3.03 milioane de abonamente active, cu 10% in plus comparativ cu 2021. Pierderea neta trimestriala a companiei a totalizat 335 mil. USD, o îmbunătățire comparativ cu perioada similara a anului anterior. (Sursa: CNBC)

