TradeVille - Fonduri publice suplimentare pentru panouri solare

Depreciere A Leului La Orizont?

Conform sondajului ce măsoară încrederea in mediul macroeconomic, realizat de asociația CFA România, 75% din specialiștii intervievați anticipează o depreciere a leului in următoarele 12 luni. In acest sens, valoarea medie anticipata de participanții la sondaj pentru orizontul de 12 luni este de 5.0636 lei pentru un euro. Rata inflației pentru următoarele 12 luni se estimează a fi în scădere, atingând o valoare medie de 10.3%. (Surse: FinancialIntelligence; INSSE)

Fonduri Publice Suplimentare Pentru Panouri Solare

Bugetul prevăzut pentru programul Casa Verde - Fotovoltaice, in 2023, este de 3 mld. RON, de cel puțin patru ori mai mare decât în anul trecut, potrivit unei declarații a Ministrului Mediului, Tanczos Barna. Din acesta suma, ar putea fi finanțate peste 150,000 gospodarii, pentru instalarea de panouri care sa producă energie, în primul rând, pentru consumul propriu. Potrivit oficialului, în România sunt peste trei milioane de case care ar putea beneficia de un asemenea program. (Sursa: Economica.net)

Inflația Din Japonia Stârnește Îngrijorări

In Japonia, indicele preturilor de consum a crescut cu 4.3%, in ianuarie 2023 fata de ianuarie 2022, marcând cea mai rapida creștere din ultimii 42 de ani. Deși programul guvernamental de subvenționare a prețului energiei, care va începe luna următoare, va modera creșterea preturilor, exista temeri ca inflația va rămâne deasupra țintei de 2%, stabilita de Banca Centrala a Japoniei, deoarece companiile vor continua sa transfere creșterea costurilor către consumatori. (Sursa: Reuters)

Rata Inflației Încetinește Din Nou La Minimul Ultimelor 15 Luni

Rata inflației, folosind indicele PCE preferat de Fed, a scăzut rapid din vara anului trecut. In luna decembrie a fost înregistrata cea mai mica creștere din ultimele 15 luni, deși se situează încă mult peste nivelurile de dinaintea pandemiei. Scăderea preturilor petrolului a jucat un rol important, iar cheltuielile de consum personal, excluzând alimentele si energia, au crescut cu 4.4% fata de anul trecut, in scădere fata de nivelul de 4.7% din noiembrie si in conformitate cu estimările Dow Jones. Se așteaptă ca Fed sa ia o pauza de la creșterea ratei dobânzii in timp ce analizează impactul pe care seria de majorări agresive l-a avut asupra economiei. (Sursa: CNBC)

Oil Terminal Preț curent 0.1420 RON ( -1.39% ) MCap 82.7M P/E 5.3426

Acționarul, Dumitrescu Andrei Sebastian, care controlează peste 17% din capitalul social al Oil Terminal, cheamă in judecata: ASF, o societate de brokeraj, Oil Terminal si directorul sau general, Sorin Ciutureanu, solicitând anularea deciziei ASF nr. 46/17.01.2023 de aprobare a prospectului simplificat in vederea majorării capitalului social al societății. (Sursa: BVB)

Life Is Hard Preț curent 2.71 RON ( -0.73% ) MCap 58.2M P/E 18.57

Compania de software, Life is Hard, informează investitorii cu privire la prelungirea liniei de credit overdraft in valoare de 2 mil. RON. Astfel, noua scadenta a creditului va fi in data de 30.11.2023. (Sursa: BVB)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Preț curent 801.0 EUR ( -0.07% ) MCap 404B

LVMH a raportat al doilea an consecutiv de vânzări si profituri record. Astfel, la nivelul anului 2022 compania a realizat venituri de 79.2 mld. EUR (+23% vs 2021), in timp ce profitul net a înregistrat o creștere de 17% vs 2021 pana la valoarea de 14 mld. EUR. Pe de alta parte, vânzările in SUA au crescut cu doar 7% in ultimul trimestru din 2022, marcând astfel o decelerare fata de creșterile promițătoare de 26%, respectiv 22%, din primele doua trimestre ale anului 2022. In 2023, compania mizează pe redeschiderea Chinei, piața care reprezenta o tremie din totalul cheltuielilor pentru bunurile de lux înainte de pandemia Covid. (Sursa: CNBC)

AIRBUS Preț curent 116.66 EUR ( -3.54% ) MCap 91.8B

Companiile aeriene partenere Air France si KLM au plasat o comanda la Airbus pentru 4 aeronave de transport de mărfuri (cu livrare in 2026) si 3 aeronave pentru transportul de pasageri (cu livrare in 2024). Comanda ferma a fost plasata in scopul reînnoirii flotei de avioane a operatorului de zboruri. Avioanele au fost comandate datorita eficientei acestora, emisiile de CO2 fiind cu 40% mai reduse decât ale aeronavelor vechi, pe care le vor înlocui. (Sursa: Reuters)

Intel Corporation Preț curent 28.16 USD ( -6.41% ) MCap 115B

Prețul acțiunilor Intel s-a contractat cu -6.41% pe parcursul ședinței de tranzacționare de vineri, ca urmare a raportării unor rezultate financiare sub așteptările pieței. Compania a înregistrat venituri operaționale trimestriale in suma de 14.04 mld. USD, sub estimările analiștilor de 14.45 mld. USD si cu 32% mai puțin fata de același trimestru al anului anterior. Rezultatul net trimestrial al companiei a fost o pierdere de 664 mil. USD, mult sub profitul de 4.62 mld. USD din perioada similara a anului trecut, fiind pus pe seama unei scăderi accentuate a cererii pentru PC-uri. Pentru trimestrul curent, compania se așteaptă la o pierdere per acțiune de 0.15 USD si venituri operaționale 10.5-11.5 mld. USD, sub estimările analiștilor chestionați de Refinitiv. (Sursa: CNBC)

VISA Inc Preț curent 231.44 USD (2.99% ) MCap 493B

Visa a înregistrat in perioada 01.10.2022 – 31.12.2022 venituri operaționale in valoare de 7.9 mld. USD, in creștere cu 12% comparativ cu același trimestru din anul anterior si cu 200 mil. USD peste cat se așteptau analiștii. Aceasta creștere a veniturilor a fost pusa pe seama majorării volumului de plăti transfrontaliere. Profitul net/acțiune trimestrial a ajuns la 2.18 USD, depășind estimările analiștilor cu 0.17 USD. De asemenea, conducerea companiei a anunțat distribuirea unui dividend trimestrial in valoare de 0.45 USD/acțiune, in linie cu anteriorul, având data ex-dividend pe 9 februarie si urmând a fi plătit pe 1 martie. (Surse: SeekingAlpha; SeekingAlpha (2))

Chevron Corporation Preț curent 179.45 USD ( -4.44% ) MCap 346B P/E 10.15

Compania de petrol si gaze, Chevron, a înregistrat un profit anual record in valoare de 36.5 mld. USD, mai mult decât dublul rezultatului din anul precedent. Cu toate acestea, profitul net/acțiune la nivel trimestrial a fost cu 0.20 USD sub estimările analiștilor, atingând 4.09 USD si fiind tras in jos de deprecierea activelor si scăderea prețului cotației petrolului in T4 2022. Venitul operațional trimestrial a fost de 56.47 mld. USD (+17.3% vs T4 2021) si cu 2.5 mld. USD peste cat anticipau analiștii. Analiștii se așteaptă ca principalele companii de petrol din Occident, anume, Total Energies, Shell, Chevron si Exxon Mobil sa totalizeze profituri combinate, obținute in 2022, care depășesc 190 mld. USD. (Sursa: Reuters)

Jpmorgan Chase & Co Preț curent 140.32 USD (0.24% ) MCap 415B P/E 11.79

Banca americana de investiții, JPMorgan Chase & Co si-a exprimat interesul de a prelua drepturile de difuzare ale meciurilor din Serie A. Competiția se anunța acerba, alte câteva fonduri de investiții urmând a participa la licitația organizata de prima liga italiana. Banca este pregătită sa ofere 700 – 1,000 mil. EUR pentru drepturile de transmisie ale meciurilor. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție