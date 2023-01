TradeVille - Economia americana încheie anul pe plus

Economia Americana Încheie Anul Pe Plus

Economia americana înregistrează o noua creștere in trimestrul patru al anului 2022, marcând o creștere anuala de 2.9%, ușor in scădere fata de nivelul de 3.2% înregistrat in trimestrul anterior. Cheltuielile de consum, care reprezintă cea mai mare pondere in PIB, au crescut cu 2.1%. Pentru întregul an 2022, creșterea PIB a fost de 1%, ameliorând temerile legate de o posibila recesiune, dar in scădere accentuata fata de creșterea de 5.7% înregistrata in 2021. (Sursa: NY Times)

Economii In Detrimentul Creditelor

Potrivit ultimelor date publicate de BNR, in luna decembrie 2022, creditul acordat populației a înregistrat o creștere anuala de doar 7.3% pentru creditele denominate in RON, pe fondul diminuării soldului fata de luna noiembrie, in timp ce, pentru creditele denominate in valuta, s-a înregistrat o scădere anuala record, de peste 10%. De cealaltă parte, depozitele denominate in RON au marcat o creștere anuala de 8.1%, ajungând la 179 mld. RON. Raportul credite in sold/depozite in sold pentru componenta in RON a ajuns la circa 82%, in scădere de la peste 83%, cat era la finalul anului 2021. Depozitele in EUR ale populației au încheiat cu o creștere anuala de 4.6%, la un sold de peste 124 mld. RON. (Surse: Economica.net; BNR)

Așteptări Pentru 2023

Potrivit unui studiu realizat de CFA Romania in luna decembrie, cursul de schimb pentru întreg anul 2023 este așteptat sa depășească pragul de 5 RON, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni fiind de 5,0080 RON, iar pentru orizontul de 12 luni – de 5,0636 RON. Rata inflației este prognozata la o valoare medie de 10.27%, iar nivelul ROBOR la trei luni este așteptat sa crească pana la 7.33%, in timp ce dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani sunt așteptate sa depășească nivelul de 8%. (Sursa: Economica.net)

Noi Sancțiuni Împotriva Rusiei

Începând cu 5 februarie, UE va interzice importurile pentru anumite produse petroliere rusești, fapt care ar putea conduce la o restrângere a ofertei la nivel global si la creșterea preturilor, in special a motorinei. Se așteaptă ca aceasta ultima sancțiune sa aibă un impact mai mare asupra Rusiei decât au avut-o, pana in prezent, interdicțiile asupra transportului maritim de petrol rusesc si plafonarea prețului acestuia. (Sursa: Barrons)

Safetech Innovations Preț curent 3.250 RON ( -0.91% ) MCap 216M P/E 23.592

Compania de cybersecurity, Safetech, a anunțat ca simbolul SAFE va fi suspendat de la tranzacționare in perioada 2-3 februarie 2023. Astfel, după închiderea ședinței de tranzacționare din 01.02.2023, ordinele existente in sistemul de tranzacționare pe simbolul SAFE vor fi eliminate. Simbolul își va relua tranzacționarea începând cu 6 februarie 2023 in piețele REGS si DEALS, cu o variație maxima de preț de +/-15% fata de prețul de referința. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.362 RON ( -1.63% ) MCap 856M P/E 9.928

Impact Developer & Contractor a anunțat piața cu privire a înființarea unei noi companii de construcții. Astfel, Impact Alliance Moldova urmează a fi responsabila de toate proiectele grupului din zona Moldovei, urmând sa gestioneze proiectul Greenfield Copou din Iași. Aceasta decizie vine după ce, in prealabil, compania si-a înființat o alta companie de construcții, RCTI, precum si o companie de arhitectura si design. (Sursa: BVB)

Transelectrica Preț curent 22.10 RON (1.84% ) MCap 1.61B P/E 4.78

Transelectrica a anunțat convocarea AGOA pentru data de 28 februarie 2023, in cadrul căreia, printre altele, acționarii vor dezbate programul de investiții pentru exercițiul financiar 2023, estimările pentru perioada 2024 – 2025 si Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2023. BVC va fi disponibil pe site-ul societății începând cu data de 27 ianuarie. (Sursa: BVB)

Romaero București Preț curent 31.8 RON (19.55% ) MCap 220M

Romaero a anunțat ca, in cadrul AGA, desfășurata in data de 25 ianuarie, acționarii nu au aprobat majorarea capitalului social al societății cu suma de 34.4 mil. RON – aceasta reprezentând valoarea investițiilor finanțate in anii 2019 si 2020 de la bugetul de stat. (Sursa: BVB)

DAFORA SA Preț curent 0.0146 RON (0.00% ) MCap 14.6M P/E -2.1761

Conform Hotărârii AGOA din 26.01.2023, acționarii Dafora au luat act de renunțarea la mandatul de administrator special de către Calburean Gheorghe si au aprobat înlocuirea acestuia cu Calburean Mircea. (Sursa: BVB)

Simtel Team Preț curent 27.65 RON (1.47% ) MCap 217M

Conducerea Simtel Team a modificat convocatorul AGOA pentru data de 27/28 februarie 2022. Astfel, societatea oferă posibilitatea acționarilor de a-l alege pe Iulian Nedea ca Administrator unic, pentru o perioada de 4 ani, începând cu 1 martie 2023, sau sa aleagă un nou administrator unic, pentru un mandat de 2 ani. Data limita pana la care acționarii Simtel pot face propuneri privind candidații pentru funcția de Administrator unic este 11 februarie 2023. (Sursa: BVB)

SAP SE Preț curent 502.00 RON ( -5.82% ) MCap 616B

SAP, compania germana de software, analizează posibilitatea de a vinde participația rămasa la Qualtrics International si, totodată, plănuiește un program de restructurare a forței de munca, care va afecta aproximativ 2.5% din angajații SAP (3,000 de locuri de munca). Compania a declarat ca scopul acestor doua acțiuni este de a muta focusul businessului către cel mai important segment al sau, si anume serviciile de cloud. Acestea au fost principala sursa de venituri ale companiei in anul anterior. (Sursa: Bloomberg)

Chevron Corporation Preț curent 187.79 USD (4.86% ) MCap 362B P/E 10.62

Chevron a informat piața ca urmează sa își tripleze bugetul alocat răscumpărării de acțiuni, pana la suma de 75 mld. USD. Astfel, acest buget alocat răscumpărărilor ar deveni cel mai mare de pana acum din industria petroliera (peste cel al Exxon Mobil, de 50 mld. USD), pus pe seama preturilor ridicate din industrie care au majorat semnificativ profitul companiei. De asemenea, compania a anunțat creșterea cu 6% a dividendului trimestrial acordat. Chevron urmează sa își publice rezultatele financiare in cursul zilei de astăzi, analiștii Refinitiv estimând ca firma își va dubla profitul pentru anul 2022, pana la 37.2 mld. USD. (Sursa: Reuters)

Toyota Motor Corporation Preț curent 145.47 USD ( -0.47% ) MCap 199B

Toyota, cea mai mare companie din Japonia si unul dintre cei mai influenți producători din lume, a anunțat joi retragerea din funcție a actualului CEO, Toyoda, nepotul fondatorului. Rolul va fi preluat de la 1 aprilie de Koji Sato, in vârsta de 53 de ani, director de branding si președinte al mărcii Lexus a Toyota. Sub conducerea lui Toyoda, compania a fost reticenta in adoptarea mașinilor electrice, susținând mai degrabă tehnologia hibrida. Investitorii se așteaptă ca schimbarea de management sa stabilească o noua direcție pentru companie. (Sursa: Reuters)

International Business Machines Corporation (IBM) Preț curent 134.45 USD ( -4.48% ) MCap 121B P/E 96.32

IBM încheie cel de-al patrulea trimestru cu o cifra de afaceri de 16.7 mld. USD, in linie cu rezultatele înregistrate in T4 2021, dar peste nivelul previzionat de analiști. Profitul ajustat pe acțiune a fost de 3.60 USD, in linie cu așteptările analiștilor. Performanta solida din acest trimestru se datorează creșterilor înregistrate in segmentele de software si infrastructura. Pentru întregul an 2022, IBM a înregistrat o cifra de afaceri de 60.5 mld. USD, depășind cu 6% nivelul înregistrat in 2021. Totodată, compania estimează, pentru anul 2023, o cifra de afaceri de 63.5 mld. USD, depășind anticipările analiștilor, care estimaseră anterior un nivel de 60.8 mld. USD. (Sursa: Barrons)

