TradeVille - Banca Centrală Europeană majorează dobânda de referință

Banca Centrală Europeană majorează dobânda de referință

Banca Centrala Europeana (BCE) a decis majorarea cu 50 de puncte de baza a celor 3 rate de dobândă cheie. Prin urmare, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare a crescut la 3%, in timp ce ratele dobanzilor la facilitățile de creditare si de depozit au crescut la 3.25% respectiv 2.5%. Consiliul guvernatorilor va menține ritmul de majorare al dobânzii de referința pentru a asigura revenirea inflației la ținta de 2% pe termen mediu. In următoarea ședința de politica monetara din luna martie, BCE intenționează sa majoreze cu încă 50 puncte de baza. (Surse: CNBC; ECB)

Preturile “La Poarta Fabricii” La Sfârșit De An

In luna decembrie 2022, preturile producției industriale pe total (piața interna si externa) au crescut cu 0.2% fata de luna noiembrie 2022, respectiv cu 32.8% fata de luna decembrie 2021. In termenii variației lunare, este cea mai mica rata de creștere din 2022. Analizând după marile grupe industriale, cea mai accelerata creștere a preturilor producției industriale s-a observat in industria energetica (+68.9% vs. decembrie 2021), iar cel mai mic avans al preturilor a fost raportat in industria bunurilor de capital (+9.2% vs. decembrie 2021). (Sursa: INS)

Contrapartea Centrala, Mai Aproape De Operaționalizare

Cererea oficiala de autorizare a Contraparții Centrale a fost depusa la ASF la sfârșitul lunii trecute. Astfel, odată cu inițierea procesului formal de autorizare, Contrapartea Centrala ar putea fi operaționalizata in T4 2023, potrivit declarațiilor CEO al BVB, Adrian Tănase. Contrapartea Centrala este importanta din doua perspective conform președintelui BVB, Radu Hanga. Pe de o parte deschide ușa spre piața de derivative si de de alta parte oferă o conexiune cu piața de energie. (Surse: Financial Intelligence; Economica.net)

BoE Majorează Rata De Dobânda

Banca Angliei a majorat rata de dobândă de la 3.5% la 4%, înregistrând cel mai ridicat nivel din 2008 pana in prezent. Anunțul vine la o zi după ce Rezerva Federala a SUA a crescut rata de dobândă cu 0.25%. De asemenea, conform prognozelor BoE, se estimează ca PIB se va contracta cu 0.7% in 2023, in timp ce Fondul Monetar International a retrogradat proiecția privind creșterea PIB al Marii Britanii la -0.6%. .Ultimele date referitoare la inflație indica o ușoara scădere fata de luna anterioara (10.7% vs. 11.1%). (Surse: Reuters; CNBC)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.050 RON (0.49% ) MCap 12.7B P/E 2.350

ASF a aprobat documentul de oferta publica de cumpărare de acțiuni ale Fondului Proprietatea. Oferta se va desfășura in perioada 10.02.2023 – 13.03.2023, având ca obiect acțiuni si/sau certificate globale de depozit având la baza acțiuni. Numărul de acțiuni care fac obiectul ofertei este de 225,000,000, echivalentul a 3.61% din capitalul social. Prețul de cumpărare al acțiunilor este de 2.19 RON/acțiune si suma echivalenta in USD a 109.5 RON per certificat global de depozit. (Sursa: BVB)

Firebyte Games Preț curent 0.368 RON (5.14% ) MCap 16.2M P/E 22.386

Firebyte Games a anunțat investitorii cu privire la încheierea unui contract semnificativ cu Euclid Labs Inc. din Delaware, SUA. Firebyte Games urmărește sa creeze o colecție de Non-fungible tokens (NFT), urmând sa acceseze si utilizeze platforma companiei, denumita Magic Eden, si care ii va permite crearea, emiterea, vânzarea si distribuirea acestor active digitale. (Sursa: Reuters)

Norofert Preț curent 6.84 RON ( -0.58% ) MCap 117M P/E 10.79

Conducerea Norofert a anunțat contractarea unui credit in valoare de 2 mil. EUR de la EximBank. Creditul va fi folosit pentru achiziționarea materiilor prime specifice producției de îngrășăminte. Perioada de valabilitate este de 24 luni, adică pana la data de 31.01.2025, având o dobândă compusa din rata de referința EURIBOR la 6 luni si marja de dobândă de 2.50% p.a. (Sursa: Reuters)

Siemens Energy Ag Preț curent 19.590 EUR (4.15% ) MCap 14B

Producătorul de centrale eoliene, Siemens Gamesa, a raportat o pierdere neta de 884 mil. EUR, in primul trimestru al anului fiscal 2023. Pierderea este mai mult decât dubla fata de perioada similara a anului trecut, datorându-se creșterii cheltuielilor cu provizioane privind garanțiile. Cele din urma au fost constituite datorita defectelor observate la componentele proprii produse. Siemens Gamesa urmează a fi delistata si absorbita in cadrul Siemens Energy, o filiala a grupului german Siemens. (Sursa: Reuters)

SHELL PLC Preț curent 26.330 EUR ( -1.64% ) MCap 189B

Compania petroliera Shell a raportat un profit net record de 40 mld. USD, in anul 2022, in contextul creșterii preturilor la produsele petroliere. Profitul net a fost mai mare de doua ori fata de profitul net raportat in 2021. Recordul anterior fusese atins in 2008, când Shell raporta 31 mld. USD profit anual. La nivelul T4 2022, profitul net a atins, de asemenea, o performanta record (9.8 mld. USD). (Sursa: Barron's)

Ing Groep Preț curent 12.800 EUR ( -4.43% ) MCap 48.2B

Cea mai mare banca olandeza, ING, a raportat un profit net aferent T4 2022 in suma de 1.09 mld. EUR (+15.3% vs. T4 2021), depășind cu puțin așteptările analiștilor de 1.03 mld. EUR. Performantele sunt puse pe seama majorării veniturilor, odată cu creșterea dobanzilor, disciplina costurilor operaționale si reducerea nivelului provizioanelor aferente creditelor acordate clientelei, -22% fata de sfârșitul anului 2021 (269 mil. EUR). (Sursa: CNBC)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 106.85 USD (6.39% ) MCap 1.35T

Alphabet a prezentat aseară rezultatele financiare pentru ultimul trimestru. Veniturile au însumat 76.05 mld. USD cu 0.5 mld. USD sub așteptări, in timp ce EPS a fost de 1.05 USD sub pragul de 1.18 USD prognozat de Wall Street. Compania a înregistrat o creștere de doar 1% a veniturilor comparativ cu aceeași perioada din 2021. Veniturile din Youtube au scăzut cu 8% (vs. T4 2021) in timp ce Google Cloud a înregistrat o creștere de 32%, dar sub așteptările analiștilor. CEO Sundar Pichai a anunțat ca serviciul de streaming Youtube shorts are in prezent 50 mld. de vizualizări zilnice. Pentru 2023, focusul companiei va fi pe inteligenta artificiala, compania așteptându-se sa prezinte cat de curând noile progrese făcute in acest domeniu care vor complementa motorul de căutare. (Sursa: Barron's)

Apple Inc. Preț curent 150.26 USD (3.32% ) MCap 2.33T P/E 23.39

Compania din Cupertino a anunțat vânzări in scădere cu 5% comparativ cu anul trecut. Prima scădere anuala a vânzărilor din 2019 încoace a fost cauzata de 3 factori conform lui Tim Cook, CEO-ul companiei: cursul valutar, capacitatea de producție redusa din China care a afectat livrările ultimelor iterații de iPhone si climatul macroeconomic. Veniturile s-au situat in jurul valorii de 117.15 mld. USD (-5.49% vs 2021) iar EPS a înregistrat o contracție de aproximativ 10.9% comparativ cu același trimestru din 2021. Este pentru prima data când Apple ratează estimările analiștilor in ultimii 7 ani. Pentru trimestrul in curs, compania nu a oferit prognoze dar se așteaptă ca acest trend sa se păstreze. Segmentul de servicii (+6.4% ) precum si vânzările de iPad (+29.66%) au fost singurele care au crescut comparativ cu 2021. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție