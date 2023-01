TradeVille – Analiza Bursieră a Zilei - Valul De Insolvențe Crește

Numarul companiilor intrate in incapacitate de plata in primele 11 luni ale anului 2022 a fost de 6,022, cu 10.64% mai multe fata de anul precedent, conform datelor publicate de ONRC. Cu toate acestea, o analiza realizata de ZF arata ca numarul actual de insolvente este de 4-5 ori mai mic fata de nivelul maxim inregistrat intre anii 2012 si 2013. Analistii anticipeaza insa, o inmultire a cazurilor de insoventa in 2023. (Surse: ZF; ONRC)

Calatorind Prin Romania

Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in Romania in perioada ianuarie – septembrie 2022 au inregistrat o crestere cu 20.6% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Din numarul total de sosiri, turistii romani au reprezentat 86.1%, iar turistii straini, 13.9%. Numarul de innoptari inregistrate in aceasta perioada a fost de asemenea in crestere cu 16.4% fata anul precedent, iar durata medie de sedere a fost de 2.2 zile. (Sursa: INSSE)

Inflatie In Scadere Sau Nu?

Inflatia din zona euro in luna decembrie a redevenit de ordinul unitatilor pentru prima data din luna august, ajungand la 9.2%, sub asteptarile analistilor de la Reuters, care estimau un nivel de 9.7%. Cu toate acestea, inflatia de baza, care exclude preturile la energie si alimente, a crescut de la 6.6% la 6.9%, in timp ce inflatia care exclude si preturile la alcool si tutun, atinge un nivel record, crescand de la 5% la 5.2%. Prin urmare, se asteapta ca Banca Centrala Europeana sa continue sa aplice majorari ale ratelor de dobanda in lunile urmatoare. (Surse: Reuters; Bloomberg)

Somaj In Scadere In SUA

In luna decembrie, Statele Unite au generat 223,000 de noi locuri de munca, marcand cea mai mica crestere din ultimii 2 ani. Datele sunt in scadere fata de nivelul inregistrat in noiembrie, de 256,000, dar totusi peste estimarile analistilor. Rata somajului a sfidat si ea asteptarile, scazand la 3.5%, de la 3.6%. De asemenea, cresterile salariale din ultimul an au incetinit la 4.6% de la 4.8%, marcand cel mai mic castig din vara anului 2021. (Surse: MarketWatch; Barrons)

Dn Agrar Group Pret curent 0.735 RON (0.41% ) MCap 116M P/E 7.006

DN Agrar Group anunta ca va initia programul de rascumparare a propriilor actiuni, in cadrul limitelor aprobate prin hotararea AGEA nr. 15/28.04.2022. Consiliul de Administratie a decis rascumpararea a maximum 0.5% din capitalul social al societatii, sau 300,000 actiuni, in scopul implementarii unui stock option plan. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Pret curent 113.06 USD (2.47% ) MCap 357B P/E 31.91

Tesla a redus preturile automobilelor Model 3 si Model Y din China, pentru a doua oara in mai putin de trei luni. Procentele de discount sunt cuprinse intre 6%-13.5% si vin dupa ce guvernul chinez a incetat acordarea de subventii pentru achizitionarea autovehiculelor electrice. Decizia a fost luata in contextul in care compania este angajata intr-un razboi al preturilor, pe fondul anticiparii unei scaderi a cererii pe cea mai mare piata auto din lume. In luna decembrie, livrarile de automobile Tesla produse in China au atins minimul ultimelor cinci luni. (Sursa: Reuters)

Stellantis Pret curent 15.45 USD (1.85% ) MCap 49.6B

Stellantis ia in considerare inchiderea temporara a unor fabrici, datorita efectelor inflationiste asupra cererii de automobile si a cresterii costurilor cu energia in activitatea de productie. De asemenea, compania este in discutii cu anumiti parteneri din China in vederea limitarii expunerii pe aceasta piata, datorita tensiunilor geopolitice. Prima fabrica propusa a fi inchisa din 28 februarie este cea de automobile Jeep, din statul american Illinois. Totusi, in contextul in care cererea pentru automobile s-ar imbunatati, producatorul auto ar putea reveni asupra deciziei privind activitatea fabricii vizate. (Sursa: Bloomberg)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,172.5000 USD (4.13% ) MCap

Samsung a inregistrat cea mai mare scadere a profitului operational din ultimii 10 ani (-69%), atingand nivelul de 3.4 mld. USD in T4 2022, plasandu-se cu 36% sub asteptarile analistilor. Scaderea apare pe fondul reducerii cheltuielilor consumatorilor de sarbatori, acestia fiind afectati de cresterea ratelor dobanzilor si a inflatiei. La toate acestea, s-au adaugat si intarzierile in productia de iPhone a Apple din Zhengzhou, Apple fiind unul dintre cei mai mari clienti ai Samsung pentru ecrane si cipuri de memorie. (Sursa: Bloomberg)

Pfizer Inc Pret curent 50.92 USD (2.54% ) MCap 285B P/E 9.60

Pfizer planuieste sa se retraga din cercetarea inceputa asupra bolilor rare neurologice si cardiologice, inclusiv din dezvoltarea de noi terapii genetice pe baza de virusi, urmand sa externalizeze aceste programe. Anuntul semnaleaza o reorganizare a programelor de cercetare, iar decizia companiei de a “scapa” de fabrica de produse pentru terapie genetica din Durham, Carolina de Nord, in care compania anuntase o investitie de 70 mil. USD si o promovase ca fiind “o instalatie de ultima generatie” cu doar 13 luni in urma, pune sub semnul intrebarii aceasta tehnologie. (Sursa: Barrons)

SHELL PLC Pret curent 26.820 EUR (2.02% ) MCap 192B

Shell, producator global de petrol si gaze, a declarat ca se asteapta sa plateasca impozite suplimentare in valoare de 2 mld. USD, ca urmare a taxelor noi "de solidaritate" impuse de UE si Marea Britanie in T4. Compania se asteapta in T4 la o scadere a profiturilor ajustate cuprinsa intre 550 si 750 mil. USD, precizand ca impozitele suplimentare nu vor afecta aceste profituri. In T3, profitul ajustat a crescut de peste 2 ori fata de anul precedent, dupa ce a inregistrat un nivel record in T2. In octombrie, compania a facut publice planurile de majorare a dividendului pe actiune cu aproximativ 15% pentru T4. Rezultatele pe ultimul trimestru urmeaza sa fie publicate pe 2 februarie. (Sursa: CNBC)

