PIB în continuă creștere – TradeVille

PIB în continuă creștere

Produsul intern brut al Romaniei in T4 2022 s-a majorat cu 4.6% ca serie bruta si cu 5% ca serie ajustata sezonier, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Fata de T3 2022, PIB a crescut, in termeni reali, cu 1.1%, in timp ce la nivelul intregului an, acesta s-a majorat cu 4.8%. Romania a inregistrat, in T4 2022, a doua cea mai mare crestere economica din UE, dupa Irlanda (+15.7%) si inaintea Ciprului (4.4%). (Surse: INS; ZF)

Inflatia Da Inapoi

Conform datelor INS, rata anuala a inflatiei in ianuarie 2023 s-a situat la 15.1% comparativ cu ianuarie 2022. Cu toate acestea, preturile de consum in ianuarie 2023 au fost cu 0.3% mai mari fata de luna decembrie 2022. Astfel, rata medie a modificarii preturilor de consum din ultimele 12 luni este de 14.3%. (Sursa: INS)

Productia Industriala In Usor Declin

In luna decembrie 2022, productia industriala din Romania a scazut comparativ cu luna anterioara cu 14.4% ca serie bruta, si cu 1.6% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. Comparativ cu aceeasi luna a anului anterior, productia industriala a scazut cu 10.3% ca serie bruta si cu 6.3% ca serie ajustata. Per total, in 2022, productia industriala a scazut cu 1.8% ca serie bruta comparativ cu 2021. (Sursa: INS)

Presiuni Inflationiste In SUA

Preturile de consum in SUA au crescut rapid la inceputul anului, semn al unor presiuni inflationiste persistente, ce ar putea impinge Rezerva Federala la o noua majorare a ratei de politica monetara. Astfel, indicele preturilor de consum a urcat cu 0.5% in Ianuarie 2023 si cu 6.4% in ultimele 12 luni, majorare cauzata in principal de costurile in sectorul energetic si cel imobiliar, conform Biroului National de Statistica. Din raport mai reiese ca, indicele energiei a crescut cu 8.7% in ultimele 12 luni, in timp ce indicele alimentelor a crescut cu 10.7% in ultimul an. (Sursa: BLS)

SC Bursa de Valori Bucuresti Pret curent 40.9 RON (0.00% ) MCap 329M P/E 31.6

Piata de capital din Romania, a inregistrat o crestere a numarului de investitori pana la 133,000 la finalul anului trecut, conform Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). De asemenea, companiile listate la BVB incluse in indicele BET au incheiat prima luna din 2023 cu un avans de 4%. In 2022, BVB a atins un nou record privind valoarea totala de tranzactionare, depasind 24 mld. RON (+11% vs 2021). (Sursa: BVB)

Foraj Sonde Videle Pret curent 6.15 RON (0.00% ) MCap 69.6M

Compania Foraj Sonde S.A. Videle, care ofera servicii de foraj pentru industria de petrol si gaze, a anuntat incheierea unui contract cadru cu OMV Petrom care presupune oferirea de servicii de forare onshore. Contractul are o valoare de aproximativ 78 mil. USD si o durata de 6 ani. In baza pretului de inchidere din 14.02.2023, compania avea o capitalizare de 69.6 mil. RON, echivalentul a aproximativ 15 mil. USD. (Sursa: BVB)

Ford Motor Company Pret curent 12.97 USD ( -0.92% ) MCap 52B P/E -26.28

Producatorul auto Ford a anuntat ca va reduce aproximativ 3,800 de locuri de munca in Europa, reprezentand aproximativ 11% din numarul de angajati al companiei de pe continent, pe fondul perturbarii industrial cauzate de tranzitia sectorului auto global la vehiculele electrice. Pe masura ce compania isi schimba gama de modele din Europa pentru a trece la vehicule electrice pana in 2035, vor exista reduceri de personal din echipa de productie si dezvoltare, cei mai afectati fiind angajatii din Germania si Marea Britanie. Compania va renunta si la productia modelului Focus pana in 2025 la uzina sa din Saarlouis, Germania. De asemenea, Ford intentioneaza sa investeasca 3.5 mld. USD pentru constructia unei fabrici de baterii pentru vehiculele electrice, in Michigan. (Surse: Reuters; Bloomberg)

AIRBUS Pret curent 115.98 EUR (0.29% ) MCap 91.3B

Airbus a primit o comanda de 250 de avioane din partea Air India, aceasta fiind cea mai mare achizitie de aeronave din istoria aviatiei comerciale, accentuand recuperarea acestui sector dupa pandemia de coronavirus. Transportatorul a semnat o scrisoare de intentie de a achizitiona 210 avioane de tip A320Neo si 40 de tip A350. Stirea vine in contextul unui inceput de an slab pentru Airbus, in privinta livrarilor de aeronave, compania fiind afectata de intarzierile mari ale furnizorilor. (Surse: Reuters; Bloomberg)

Johnson & Johnson Pret curent 162.04 USD ( -0.44% ) MCap 426B P/E 22.24

Subsidiara companiei medicale Johnson & Johnson, LTL Management, se va prezenta in fata justitiei in urma proceselor legate de talc, dupa ce Curtea de Apel din SUA a respins luna trecuta incercarea companiei mama de a transfera litigiile. J&J, cu o capitalizare bursiera de peste 400 mil. USD, a anuntat ca valul de procese a reprezentat o amenintare financiara serioasa, costurile companiei ridicandu-se la 4.5 mld. USD. (Surse: Reuters)

Amazon Com Inc Pret curent 99.70 USD (0.16% ) MCap 1.01T P/E -373.20

Zoox, subsidiara Amazon care dezvolta vehicule autonome, a anuntat intr-un comunicat de presa succesul unui test cu privire la lansarea unui Robotaxi pe drumurile publice. Conform Amazon, este pentru prima data in istorie cand un vehicul autonom fara comenzi traditionale de conducere, a finalizat un transport de pasageri. Compania va continua sa utilizeze robotaxiul pentru transferul angajatilor la sediul central, neprecizand un termen pentru implementarea serviciului catre publicul larg. (Surse: SeekingAlpha)

