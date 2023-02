Lichiditatea companiilor se înrăutățește - TradeVille

Lichiditatea Companiilor Se Înrăutățește

Pe parcursul anului 2022, media lunara a refuzurilor la plata a fost de aproximativ 132 mil. RON. Băncile au refuzat la plata bilete la ordin, cambii si cecuri in valoare de 1.58 mld. RON in perioada ianuarie-decembrie 2022. Comparativ cu 2021, s-a înregistrat o creștere cu 27.7% pe fondul înrăutățirii nivelului de lichiditate a companiilor, in contextul majorării ratelor de dobânda si inflației record. (Sursa: ZF)

Volum De Investiții Record In Domeniul Construcțiilor

Conform raportului IBC Focus, domeniul construcțiilor înregistra peste 29,000 de investiții in derulare sau anunțate in anul 2022. Sectorul rezidențial este lider in ceea ce privește numărul de proiecte, cu o pondere de 31.2%. In ciuda condițiilor economice nefavorabile, se estimează ca aproape 30% dintre ele au intrat in faza de construcție, in timp ce numărul proiectelor finalizate a crescut cu 39% fata de anul trecut. De asemenea, conform raportului CBRE, piața imobiliara din Romania a înregistrat investiții record de peste 1.25 mld. EUR (+36% vs 2021), in timp ce pentru anul 2023 se așteaptă un volum de investiții mai ponderat. (Sursa: Economedia)

Joe Biden Susține Reducerea Unor Comisioane Bancare

In cadrul discursului susținut înaintea membrilor Congresului SUA, președintele Joe Biden a îndemnat reprezentanții puterii legislative sa susțină inițiativa Consumer Finance Protection Bureau, înaintata săptămâna trecuta. Aceasta vizează limitarea comisionului aferent rambursării întârziate a datoriilor asociate cardurilor de credit la cel mult 8 USD. In prezent, nivelul acestui comision este de 30 USD, iar reducerea propusa ar duce la pierderea unor venituri de 9 mld. USD pe an pentru bănci si companii emitente de carduri de credit. (Sursa: American Banker)

Preturi “Încăpățânate” In Franța

Institutul francez de statistica, Insee, preconizează ca rata anuala a inflației core va ajunge la 5.7% in luna iunie a acestui an, revizuind in ușoara creștere previziunile din decembrie 2022, care indicau o rata de 5.3%, pentru jumătatea acestui an. Schimbarea prognozei are la baza o reevaluare a efectelor presiunilor inflaționiste ale anului trecut. (Sursa: Bloomberg)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.050 RON (0.00% ) MCap 12.7B P/E 2.350

Hidroelectrica, cel mai mare producător național de energie, in care Fondul Proprietatea deține 20% din capitalul social, ar putea realiza un parc solar de aproximativ 1,500 MW, pe un teren concesionat de Administrația Domeniilor Statului, in județul Dolj. Proiectul ar depăși capacitatea parcului solar din Arad, care deține cea mai mare capacitate la nivel național, de 1,000 MW. Se estimează ca investiția s-ar ridica la peste 1.2 mld. EUR, cu finanțare din fonduri europene. (Sursa: ZF)

Romgaz Preț curent 40.50 RON (0.25% ) MCap 15.6B P/E 5.21

Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din Romania, controlat de către stat, a solicitat ANRE licența pentru activitatea de furnizare de energie electrica. Cererea companiei este analizata in cadrul întâlnirii Comitetului de Reglementare al ANRE din 8 februarie 2023. Primirea licenței ii va permite companiei sa vândă energie electrica clienților finali si sa vina cu oferte către clienții casnici, fapt care va deschide noi orizonturi pentru Romgaz, al cărui focus pana in prezent fusese piața angro. (Sursa: Economica.net)

Nuclearelectrica Preț curent 43.80 RON ( -0.11% ) MCap 13.2B P/E 5.66

Nuclearelectrica informează acționarii cu privire la achiziția obligațiunilor emise de CEC-Bank, in valoare de 45 mil. EUR, cu un randament fix de 7.5% si o maturitate de 5 ani. Totodată, compania are constituite depozite la CEC Bank in valoare de 768 mil. RON, depășind 5% din valoarea activelor nete. Nuclearelectrica are o capitalizare bursiera de 13.2 mld. RON, iar acțiunile sale au scăzut cu 5% de la începutul anului pana in prezent. (Surse: BVB; ZF)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.961 RON (0.10% ) MCap 875M

AROBS informează investitorii cu privire la numirea domnului Bogdan Ciungradi in funcția de director financiar al companiei. Cu o experiența de peste 25 de ani in domeniul financiar, Bogdan Ciungradi a mai deținut poziții de conducere la diverse companii precum Noriel Grup si Tiriac Imobiliare. Principalele responsabilități ale noului director vor fi eficientizarea operațiunilor, dar si implicarea directa in procesul de transfer pe piața principala a BVB, obiectiv pe care compania dorește sa li îndeplinească in acest an. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Preț curent 3.120 RON ( -1.89% ) MCap 207M P/E 22.648

Safetech Innovations informează piața cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului fiscal 2023, care va fi supus aprobării in cadrul AGOA din data de 24.03.2023. Astfel, la nivel consolidat, societatea estimează venituri totale in valoare de 65.9 mil. RON, in timp ce cheltuielile totale se ridica la 49.2 mil. RON. Compania are in vedere dezvoltarea afacerii prin creșterea numărului de clienți noi si de contracte recurente, continuând dezvoltarea produselor proprii si introducerea de noi soluții in portofoliu. (Sursa: BVB)

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra Preț curent 0.268 RON (6.77% ) MCap 154M P/E 4.360

Consiliul de Administrație al THR Marea Neagra anunță organizarea unei licitații publice cu strigare pentru închirierea a 10 imobile amplasate pe litoralul romanesc, in stațiuni precum Eforie Sud, Eforie Nord si Saturn. Majoritatea imobilelor pe care societatea dorește sa le ofere spre închiriere reprezintă compleuri hoteliere. (Sursa: BVB)

Societe Generale Group Preț curent 26.620 EUR ( -5.01% ) MCap 20.8B

In T4 2022, grupul bancar francez Societe Generale a raportat un profit net de 1.2 mld. EUR, semnificativ peste așteptări, dar in scădere cu 35% fata de profitul net realizat in T4 2021. La nivelul anului 2022, profitul net consolidat a fost de 5.6 mld. EUR (+6.7% vs. 2021), iar veniturile bancare au înregistrat un nou record de 28 mld. EUR (+8.8% vs. 2021), datorita performantelor îmbunătățite din majoritatea liniilor de afaceri. (Surse: Reuters; Raport companie)

Zoom Video Communications Inc Preț curent 79.350 USD ( -6.27% ) MCap 23.6B P/E 33.930

Zoom urmează sa elimine 15% din forța de munca actuala, reprezentând 1,300 de angajați, in cadrul unui program de restructurări. Reducerile de personal sunt mai accentuate comparativ cu cele anunțate de Microsoft sau Salesforce. Totodată, compania se așteaptă sa înregistreze costuri cuprinse intre 50 si 68 mil. USD, cauzate in mare parte de indemnizațiile de concediere ale angajaților. Potrivit analiștilor de la Bloomberg, reducerile de personal reprezintă încercarea companiei de a menține marjele ridicate pe fondul unei creșteri mai lente. (Sursa: Bloomberg)

Uber Technologies Inc Preț curent 36.83 USD (5.53% ) MCap 72.4B P/E -8.19

Uber încheie cel de-al patrulea trimestru al anului 2022 cu o cifra de afaceri de 8.6 mld. USD, in creștere cu 49% fata de anul precedent si cu 90 mil. USD peste așteptările analiștilor. Profitul net pe acțiune a fost, de asemenea, peste estimările analiștilor, atingând nivelul de 0.29 USD. EBITDA ajustat a fost de 665 mil. USD, cu o marja record de 2.2%, depășind considerabil nivelul de 86 mil. USD din T4 2021, a cărui marja fusese de doar 0.3%. Astfel, compania încheie cel mai performant an financiar din istorie conform CEO-ului. (Surse: Raport companie; Seeking Alpha)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

