Revoltă în PNL după modificările aduse bugetului pe 2022. „Nu avem voie să revenim la formula clasică pentru dezastru pe care a avut-o PSD”

Secretarul general adjunct al PNL, Gheorghe Pecingină, a criticat marţi, 21 decembrie, într-o postare pe Facebook, alocarea prin bugetul de stat pe 2022 a procentului de 6,7%, mai puţin decât cifra asumată de coaliţie, în programul de guvernare, de 7 procente din PIB.

Liberalul afirmă că diferenţa este undeva la aproximativ 3,4 miliarde lei şi că ”nu avem voie să revenim la formula clasică pentru dezastru pe care a avut-o PSD în 2017-2019, să dai din ce nu ai”.

”De ce 7 şi nu 6,7%? Aud zilele acestea poziţionări care lasă de înţeles că 6,7 sau 7% buget pentru investiţii e tot pe acolo, deci de ce insistă PNL aşa tare pe cifra asta care, în fond, nu se schimbă prea mult, conform bugetului adoptat ieri de Guvern. Poate părea o diferenţă insignifiantă, dar în sume reale, diferenţa este undeva la aproximativ 3,4 miliarde lei (6,71% din PIB înseamnă la acest moment 88,8 miliarde lei)”, spune deputatul PNL.

Gheorghe Pecingină afirmă că al doilea aspect, ”şi cel mai important este faptul că acest buget alocat investiţiilor SCADE”.

”Or toată filosofia programului nostru de guvernare se bazează pe investiţii mari, care să susţină creşterile din sectorul social. Dacă nu ai investiţii, nu ai creştere economică şi nu vei avea cum să plăteşti pensii, salarii mai mari, alocaţii mai mari în viitor. Sistemul nu are cum să fie sustenabil. Argumentul preşedintelui PNL pe acest subiect a fost mai clar de atât. El spune: procentul de 7% din PIB pentru investiţii este legat de pachetul social pe care l-a propus PSD. Pensiile şi alocaţiile creşteau şi în programul propus de PNL, dar PSD a cerut mai mult, iar ca să dai mai mult, trebuie să investeşti mai mult”, explică Pecingină.

Potrivit liberalului, în ultimii doi ani, deşi am eliminat taxe şi supraimpozitări, am investit mult şi am reuşit să avem venituri mai mari la buget şi o creştere economică reală.

”De aici banii care permit astăzi majorările de venituri pentru români. Dar, ca să le susţinem şi mâine, este obligatoriu să continuăm cu politicile economice liberale. Nu avem voie să revenim la formula clasică pentru dezastru pe care a avut-o PSD în 2017-2019, să dai din ce nu ai”, spune în final parlamentarul.

Guvernul a adoptat, luni, proiectul bugetului de stat pe 2022, care a fost trimis la Parlament spre adoptare. În proiect, ţinta de 7% din PIB pentru investiţii a fost modificată, deşi fusese asumată de coaliţie, la formarea Guvernului.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, luni seară, la Digi24, că alocarea unui procent din buget mai mic de 7 pentru investiţii reprezintă "un compromis" din partea PNL şi a lăsat să se înţeleagă că partidul va decide dacă va face acest compromis.

”Trebuia să fiu mai clar: este un compromis, vom vedea dacă Partidul Naţional Liberal va accepta să meargă şi cu acest compromis mai departe în această coaliţie, ca să fiu mai clar. E partea de principiu de la care am pornit când am făcut această coaliţie. Când s-a negociat coaliţia, fiecare partid a venit cu câteva lucruri pe masă la care ţinem, care reprezintă electoratul nostru, care ne reprezintă pe noi, liberalii şi social-democraţii, ce reprezintă electoratul domniilor sale. Pentru noi este foarte important să investeşti. Am demonstrat în ultimii doi ani de zile că deşi am eliminat taxe, accize, supraimpozitări, am reuşit să avem venituri mai mari la buget pentru că am investit şi să avem o creştere economică", a declarat Florin Cîţu, luni seară, la Digi 24.