Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, cel care a condus echipa care a întocmit Planul Național de Redresare și Reziliență, susține că, în bugetul pe 2022, anunțat de Guvernul Ciucă, la capitolul Investiții, ar fi prinse și 20 de miliarde de lei, bani din PNRR.



"În buget au apărut 20 miliarde lei în plus la investiții. Așa, brusc 🙂.

Văd titluri triumfaliste: cei mai mulți bani la investiții, din toate bugetele. De fapt, au pozat la capitolul investiții banii de la PNRR intrați în casă.

Cu plăcere!

În toate analizele pe situația macro-economică, blocajul implementării PNRR este top la categoria riscuri. Este vital să stăm cu ochii pe subiect, să ajutăm unde putem, să criticăm unde merită. Deci, trenul cu bani de la PNRR intră în buget și se vede la categoria investiții", a scris Ghinea într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru aduce în discuție și Proiectul de Investiții Anghel Saligny, cel care a rupt coaliția, și care a primit la repartizarea bugetară doar 60 de milioane de euro.

"Ce se întâmplă cu trenul de bani de la Anghel Saligny? Știți acel program mamut cu care "dezvoltau" România. Țineți-vă bine: au pus credite bugetare 300 milioane lei.

În acest buget al coaliției care a dat afară USR de dragul Anghel Saligny, mărețul program are bugetat aprox. 60 de milioane de euro.

Pe scurt: în bugetul pe 2022 PNRR = 4 miliarde de euro vs Anghel Saligny = 60 milioane de euro. Asta arată cifrele. Restul e gargară", a mai scris Cristian Ghinea.

"Știți cum zbiară PSD că a trecut diverse legi prin care face și drege? Acum sunt la putere și ar putea să le aplice. Corect? Ei bine, aceste legi sunt în vigoare și PSD amână: deși a dat lege, PSD nu crește pensiile cu 40%; deși au dat legi, PSD nu aplică cupoan­ele sociale pentru educație, indemnizațiile de vacanță și de performanță la bugetari. Pur și simplu le amână. Deși au pixul potrivit. Spuneți celor care zic că votează PSD pentru că le dă. Se dă pe gură doar, însă la guvernare, PSD le dă țepe.

Și un caz șocant. Statutul ceferiștilor crește salariile. PSD și PNL îl votează în Parlament, USR se opune cu argumentul că nu e ok să mai creăm categorii speciale. PNL și PSD amână în bugetul lor aplicarea legii. CFR-știi fac grevă. Grindeanu iese și zice că ”niște domni dinaintea mea au creat niște așteptări”. Cât de nesimțit poți să fii?

• • •

Frăția securiștilor:

+40% la serviciile secrete. Minus 19% la bugetul Procuraturii.

+23% la bugetul Președinției.

• • •

Frăția impostorilor:

+200% la bugetul Academiei Oamenilor de Știință. Acea falsă academie patronată de PSD, pe care noi am vrut să o desființăm (avem proiect de lege) și i-am tăiat banii de la buget.

În schimb, bugetul de la Cercetare crește scăzând, adică 1% față de anul trecut, deci sub rata inflației cu mult", a mai scris fostul ministru al Proiectelor Europene.