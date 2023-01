Întorși din Austria într-un sat din România, un român și soția sa, care au împreună doi copii, au transformat o fostă brutărie, aflată într-o avansată stare de degradare, într-o locuință superbă. Vechiul cuptor al brutăriei a fost integrat în sufrageria casei.

„Plecarea noastră din România a fost pe undeva în 2008. Am locuit în Spania timp de vreo 4 ani, apoi am mers în Italia. Ulterior am renunțat la Italia și ne-am mutat în Austria, unde am reușit chiar să ne cumpărăm o locuință. În 2017 a venit primul copil, în 2019 al doilea copil și nu ne-a mai simțit ok, să zic așa. Finaniar era bine, doar că ne trăgea țara înapoi”, povestește Ionela Daniela Andrițoiu.

În Austia fiind, Daniela și soțul ei au găsit, pe un site de anunțuri în limba germană, pusă în vânzare o fostă brutărie, într-un sat din Oltenia. „Proprietara a primit locuința asta cu mulți ani în urmă și a pus-o la vânzare pentru că nu mai reușea să o întrețină, vedea pagubele anuale, costurile de întreținere și a luat decizia să vândă. Noi, de fapt, căutam o mașină și am găsit o casă”, povestește românca mutată împreună cu soțul său și cu copiii în România.

Pentru că în satul în care era pusă în vânzare casa au o verișoară, au rugat-o să meargă să vadă proprietatea și au decis să cumpere.

„Ne-a plăcut foarte mult interiorul, cuptorul de coacere și de acolo o mică sămânță de idee ne-a început răsară și să ne dea speranță. Totul este păstrat la cuptor exact exact cum era. După ce am cumpărat terenul și casa s-a început demolarea acoperișului, pentru că era în proporție de 95 la sută distrus. Zidurile sunt foarte solide, undeva la 55 de centimetri grosime, doar cărămidă”, a mai povestit Daniela.

După ce s-au mutat în brutăria pe care au reamenajat-o, Daniela și soțul ei au descoperit și povestea brutăriei. „Din ce am înțeles a fost construită la ordinul lui Ceaușescu. Este singura brutărie în felul acesta, construită în felul ăsta în România. Am înțeles că Ceaușescu a dat comandă să se facă pentru că era aproape de domeniile lui. S-a construit în colaborare cu o echipă de francezi. Forța de muncă a fost din România, dar proiectanții au fost din Franța. Așa ni s-a spus”, a mai declarat acutala proprietară a casei.