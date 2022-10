Brutar rus de 57 de ani, mobilizat ca medic de război în Ucraina. Diploma "fatală" pe care biroul de recrutare i-a găsit-o între acte

Soția unui brutar rus din Sverdlovsk, regiunea din centrul Rusiei, trimite mesaje disperate în încercarea a împiedica trimiterea partenerului de viață pe frontul din Ucraina.

Canalul de Telegram "Watch out for the news" transmite informația că Serghei Karelin, rezident rus în orașul Verkniaia Siniachika, din regiunea Sverdlovsk, a primit pe data de 13 septembrie ordin de mobilizare în armată.

Potrivit soției sale, biroul de recrutare a fost interesat în particular de diploma în "igienă și epidemiologie", pe care bărbatul de 57 de ani, tatăl a trei copii, a obținut-o după absolvirea unor cursuri de specialitate.

Angajații responsabili cu recrutarea au transmis rudelor că respectivul document îl încadrează pe Karelin la categoria "medici", care pot mobilizați în armată, potrivit legii din Rusia, până la vârsta de 60 de ani.

Soția spune că Serghei Karelin n-a mai profesat ca epidemiolog de foarte multă vreme, și că de mai mulți ani își câștigă existența ca angajat al unei brutării locale.

Bărbatul a urmat cursuri la departamentul militar al universității absolvite în tinerețe și a primit gradul de sublocotenent. Cu toate acestea, n-a primit niciodată instrucție militară.

Conform criteriilor oficiale ale Ministerului rus al Apărării, el nu ar trebui să fie mobilizat. Bărbatul este acum acasă și este așteptat săptămâna viitoare la biroul de înrolare, după care va fi trimis la antrenament.

1/ A 57-year-old baker with no military experience has been recruited by the Russian military to work as an army doctor, according to the "Watch out for the news" (ON) Telegram channel. Translation follows. ⬇️— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 16, 2022