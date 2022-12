Cannabisul! S-a aflat secretul rezistenței fizice a maratonistului Cupei Mondiale, care e fumător înrăit

Multă lume s-a întrebat cum e posibil ca o echipă formată din fotbaliști trecuți d eprima tinerețe, cum este Croația, să aibă o rezistență fizică de invidiat.

Secretul pare a fi deținut chiar de maratonistul ei, mijlocașul lui Inter Milano, Marko Brozovic, în vârstă de 30 de ani, care, culmea, este și un fumător înrăit.

Ads

În statisticile FIFA, Brozovic a parcurs până acum 71,95 km în cinci meciuri. Pe meciuri, a avut 12.440 de kilometri cu Maroc, 13.740 cu Canada, 13.442 cu Belgia, 16.639 cu Japonia și 14.9 cu Brazilia, fiind de departe fotbalistul care a alergat cel mai mult la acest turneu final.

Brozovic este cel care a scos un produs nou, pe linia medicamentelor, MB77, o cremă bazată pe implementarea canabidiolului (este unul dintre cei 113 canabinoizi identificați în plantele de canabis, cel mai abundent alături de tetrahidrocanabinol -THC-, și reprezintă până la 40% din extractul plantei), care a fost eliminat cu ani în urmă de pe lista substanțelor interzise în competiții de către Agenția Mondială Antidoping.

"Produsul este unic nu doar în Croația, ci și în lume. Dezvoltarea a durat mult timp, am testat multe mostre până când am fost mulțumiți de eficacitatea cremei, ale cărei componente pătrund adânc în organism, ceea ce o face extrem de eficientă și puternică. Nu am vrut să las pe altcineva să facă o cremă și să-mi prezinte produsul finit, ci am participat eu la teste, în principal pe pielea mea, pentru a putea oferi un feedback detaliat și direct, pe care să-l putem corecta", a dezvăluit Brozovic.

Ads

"Crema regeneratoare articulară și musculară cu CBD este recomandată pentru masajele înainte și după activitățile sportive. Încălzește și revitalizează intens, iar după masaj relaxează mușchii și îmbunătățește circulația. Calmează, dă o senzație de lejeritate în zona masată și facilitează antrenamentele ulterioare atât pentru sportivii amatori, cât și pentru cei profesioniști", a declarat în iulie mijlocașul croat.