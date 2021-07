Un judecator a dat verdictul in razboiul dintre Britney Spears si tatal ei. Cantareata acuza ca este obligata sa ia anticonceptionale

Un judecator a respins miercuri cererea de a-l inlatura pe tatal cantaretei Britney Spears din rolul de co-tutore al averii ei, relateaza NBC.

Cererea de a-l suspenda pe James "Jamie" Spears odata cu desemnarea unei institutii financiare ca unic tutore al averii "este respinsa fara prejudicii", a decis o instanta superioara din Los Angeles.

Ads

Spears, in varsta de 39 de ani, se afla sub tutela tatalui ei din 2008. In urma cu o saptamana, cantareata americana a cerut unui judecator sa puna capat tutelei "abuzive", care i-a marcat viata in ultimii 13 ani, si l-a denuntat pe tatal ei pentru controlul exercitat asupra vietii ei. Ea a dezvaluit ca aranjamentul cere sa foloseasca metode contraceptive si o impiedica sa se recasatoreasca.

Jamie Spears a depus marti o solicitare pentru a fi anchetate acuzatiile facute de fiica lui si a cerut judecatorului sa puna capat tutelei.

In cererea lui, Jamie Spears si echipa sa au cerut curtii "sa investigheze veridicitatea acuzatiilor si afirmatiilor facute de doamna Spears", pe care el le-a negat vehement, spunand ca nu are in vedere decat sa apere interesele fiicei lui.

Tatal ei a depus si un raspuns in aceeasi zi cu petitia. El si-a exprimat ingrijorarea cu privire la Jodi Montgomery, care a fost desemnata tutore temporar pe probleme personale al lui Britney Spears in septembrie 2019.

Jamie Spears a spus ca este ingrijorat de managementul si ingrijirea fiicei lui si ca Montgomery "nu reprezinta dorintele ei". El a adaugat ca Montgomery este unicul tutore care a controlat, de la numirea ei, deciziile legate de viata personala a cantaretei si tratamentul ei medical.

Avocatii lui Britney Spears nu au facut precizari, iar Jamie Spears a refuzat sa comenteze decizia judecatorului.

Britney Spears, care a luat o pauza in activitate din 2018, a cerut in 2020 sa fie scoasa de sub tutela tatalui ei.

In 2007, dupa divortul de Kevin Federline, cantareata a avut un comportament considerat haotic. Ea a pierdut custodia celor doi copii, pe care ii viziteaza in prezent. Presupusa cadere nervoasa a stat la baza internarii ei intr-un centru de refacere, iar in 2008 a fost plasata sub tutela tatalui ei.

A fost desemnat, temporar, tutore unic al averii fiicei lui, in 2019, dupa ce co-tutorele Andrew Wallet a demisionat.

In cererea de retragere a titulaturii de tutore, avocatul lui Britney Spears, Samuel Ingham, a spus ca ea se teme de tatal el si ca refuza sa cante atata timp cat el se ocupa de afacerile ei.

Judecatoarea Brenda Penny de la Curtea Superioara din Los Angeles a respins cererea, dar a desemnat o institutie financiara, Bessemer Trust, in rol de co-tutore cu Jamie Spears, si pe Jodi Montgomery, ca tutore pe probleme personale al lui Spears.

Ads

Britney Spears, ale carei discuri au fost vandute in aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai cunoscuti artisti pop din istorie.

Nascuta pe 2 decembrie 1981, in McComb (Mississippi), este cantareata, dansatoare si actrita. Primele doua albume de studio ale ei, "Baby One More Time" (1999) si "Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o sa devina o vedeta a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a castigat numeroase trofee si distinctii, intre care un Grammy si doua trofee Emmy, a lansat in total 9 albume de studio, cel mai recent fiind "Glory", aparut in august 2016.