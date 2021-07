Cantareata Britney Spears a denuntat tutela abuziva la numarul de urgenta 911

Britney Spears se lupta sa iasa de sub tutela tatalui sau/ FOTO Facebook Britney Spears

Celebra cantareata Britney Spears a sunat la numarul de urgenta 911 pentru a denunta tutela abuziva in noaptea de 23 iunie, inainte de a depune marturie.

Asa reiese din noile investigatii facute de Ronan Farrow si Jia Tolentino de la The New Yorker.

Ads

"Membrii din echipa lui Spears au inceput sa-si trimita mesaje. Ei erau ingrijorati de ceea ce ar putea spune Spears a doua zi si au discutat cum sa se pregateasca in cazul in care lucrurile s-ar fi complicat", au relatat Farrow si Tolentino despre apelul telefonic, conform news.ro.

Ei au notat ca desi apelurile de urgenta din California sunt de obicei disponibile, Ventura County - unde locuieste vedeta - accesul la convorbire a fost blocat intrucat este o investigatie in curs.

In timpul audierii din 23 iunie, Spears a vorbit pentru prima data public despre tutela sa, impusa din 2008. In declaratia ei, Spears a spus ca vrea sa-si "dea in judecata" familia si ca ar vrea sa se casatoreasca cu prietenul ei, Sam Asghari, si sa aiba mai multi copii, dar nu poate face aceste lucruri din cauza conditiilor impuse prin tutela.

Bessemer Trust si Jamie Spears, tatal artistei, sunt numiti tutori ai averii starului. Compania fiduciara desemnata toamna trecuta co-tutore al lui Britney Spears pe probleme financiare a cerut sa se retraga din acest rol.