Bridget Fonda, prima apariție publică după 12 ani! Fosta actriță e de nerecunoscut FOTO

Fosta actriță americană Bridget Fonda (58 de ani) a fost fotografiată în public pentru prima dată din 2009 încoace, americanca afișând o imagine total schimbată față de cea cu care a impresionat de-a lungul timpului la Hollywood.

După cum se poate vedea în imaginile care circulă pe rețelele de socializare, Bridget Fonda e de nerecunoscut. Ea a fost surprinsă la cumpărături chiar de ziua ei (27 ianuarie), la Los Angeles, alături de fiul Oliver, fanii fostei actrițe rămănând impresionați de noul look prezentat de Briget Fonda.

Ultima apariție în public a fostei actrițe s-a produs în 2009, la premiera unui film. Ea se retrăsese din actorie în 2002 pentru a-și crește copilul, iar în 2003 a suferit un accident de mașină grav, în urma căruia a suferit fracturi la spate.

Single White Female (1992), The Godfather 3 (1990), Point of No Return (1993), Jackie Brown (1997) și It Could Happen to You (1994) sunt doar câteva dintre producțiile care au făcut-o cunoscută pe Bridget Fonda.